Son dakika! YSK yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısını açıkladı

Son dakika: 14 Mayıs seçimleri için yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemleri sürüyor. YSK ise toplam kullanılan oy sayısını açıkladı.

YSK'nın açıklamasında "Saat 21.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644.972 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52.605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697 bin 577’dir." denildi.

YURT DIŞINDA VERME İŞLEMLERİ 9 MAYIS'TA SONA ERECEK

73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

