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  4. Son dakika! Yunanistan açıklarında mültecileri taşıyan gemi battı: 17 ölü

Son dakika! Yunanistan açıklarında mültecileri taşıyan gemi battı: 17 ölü

14.06.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika! Yunanistan açıklarında mültecileri taşıyan gemi battı: 17 ölü

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Mora Yarımadası'nın Pilos açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.Uluslararası sularda meydana gelen olayda 17 kişi öldü, 100'den fazla kişi kurtarıldı.Kurtarılan göçmenlerin Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.Teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi. (AA)

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