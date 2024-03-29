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  4. SON DAKİKA | Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem! Peş peşe sarsıntılar

SON DAKİKA | Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem! Peş peşe sarsıntılar

29.03.2024 10:25
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Son dakika deprem haberi: Yunanistan'da Mora Yarımadası'nın batısında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede peş peşe sarsıntıların kaydedildiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem! Peş peşe sarsıntılar

Son dakika deprem haberi: Atina Üniversitesi, bugün Yunanistan’ın güneyinde, kıyı sahanlığında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu da depremi 5.8 olarak teyit etti.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.

Yerel saatle 09.12'de gerçekleşen sarsıntıya ilişkin olarak henüz bir hasar bildirimi yapılmadı.

Öte yandan peş peşe sarsıntıların yaşandığı kaydedildi.

EMSC'den yapılan bir açıklamada da tsunami riskinin değerlendirildiği bildirildi.

114129_YUNANISTAN’IN-GUNEYINDE-DENIZDE-5.8’LIK

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

114128_YUNANISTAN’IN-GUNEYINDE-DENIZDE-5.8’LIKBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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