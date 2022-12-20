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  4. Son dakika: Yunanistan'ın tacizi karşılıksız kalmadı! Skandal hamleye Türk F-16'ları böyle karşılık verdi

Son dakika: Yunanistan'ın tacizi karşılıksız kalmadı! Skandal hamleye Türk F-16'ları böyle karşılık verdi

20.12.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan, Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamleye daha imza attı. Görev gerçekleştiren Türk uçaklarına Yunan F-16'ları radar kilidi atarak taciz etti. Türk F-16'ları ise Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Milli Savunma Bakanlığı uçakların emniyetle üslerine döndüğünü açıkladı. Öte yandan Yunanistan'ın taciz ettiği ve Türkiye'nin karşılık verdiği anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Son dakika: Yunanistan'ın tacizi karşılıksız kalmadı! Skandal hamleye Türk F-16'ları böyle karşılık verdi

Yunanistan'ın tacizi karşılıksız kalmadı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan Türk F-16'ları radar kilidi atan Yunan F-16'larına önleme görevi yaparak karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı yaşananların ayrıntılarını ve görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

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"YUNANİSTAN F-16'LARI UÇAKLARIMIZA RADAR KİLİDİ ATARAK TACİZ ETTİ"

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol’da;

  • Hava Kuvvetlerimize ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı

  • NATO’ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı uçuş görevi gerçekleştirdi.

Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO’daki müttefiklerimize gerekli bilgilendirme yapıldı.

Paket Kol, Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16’lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.

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"YUNAN UÇAKLARINA GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ"

Yunanistan’a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol’daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.

Dalaman’dan ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.

Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü."


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Anahtar Kelimeler:
F-16

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