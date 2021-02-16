Son Dakika: Yüz yüze eğitime kar engeli! Hangi il ve ilçede okullar tatil? İşte 16 Şubat kar tatili haberleri

Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimle ilgili tatil haberleri peş peşe geliyor. Son dakika haberine göre Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

16 ŞUBAT OKULLARIN KAR TATİLİ KARARI ALDIĞI İLLER

ISPARTA

Isparta’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar 16 Şubat Salı günü tatil edildi.

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelindeki (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda eğitime 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

UŞAK

Uşak'ta buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar sebebiyle, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim öğretime iki gün ara verilmiştir. Bu tarihlerdeki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecektir."