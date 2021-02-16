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Son Dakika: Yüz yüze eğitime kar engeli! Hangi il ve ilçede okullar tatil? İşte 16 Şubat kar tatili haberleri

16.02.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Yüz yüze eğitime kar engeli! Hangi il ve ilçede okullar tatil? İşte 16 Şubat kar tatili haberleri

Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alırken yüz yüze eğitimin başladığı pek çok il ve ilçeden son dakika 'tatil' haberleri geliyor. Öğrenci ve veliler 'Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?' sorusuna yanıt ararken; Isparta, Uşak, Bilecik, Giresun, Balıkesir, Niğde, Bartın, Kırıkkale, Kırşehir, Sinop, Yozgat ve Konya'da peş peşe 'yüz yüze eğitime ara' kararları alındı.

Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimle ilgili tatil haberleri peş peşe geliyor. Son dakika haberine göre Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

16 ŞUBAT OKULLARIN KAR TATİLİ KARARI ALDIĞI İLLER

ISPARTA

Isparta’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar 16 Şubat Salı günü tatil edildi.

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelindeki (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda eğitime 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

UŞAK

Uşak'ta buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar sebebiyle, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim öğretime iki gün ara verilmiştir. Bu tarihlerdeki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecektir."

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelin de iki gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

BİLECİK

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Osmaneli ilçesinde 1, Bozüyük ilçesinde 2 gün ara verildi.

Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede eğitime başlayan okullarda, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ile ulaşımda aksama riskleri üzerine yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Bozüyük Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilik de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

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GİRESUN

Giresun'da, bugün etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bu gece saat 23.30'dan itibaren il genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Şubat Salı günü Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'in haricindeki diğer ilçelerde birleştirilmiş sınıflı tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin bir gün süreyle ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu okullarda uzaktan eğitime bir gün daha devam edileceği kaydedildi.

NİĞDE

Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava koşulları yoğun kar ve buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ve ilçelerdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullar, resmi ve özel anaokulları ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarda yüz yüze eğitime 16-17 Şubat tarihlerinde ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.

BARTIN

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre bugün de sürmesinin beklendiği bildirildi.

Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak yüz yüze eğitime başlanması planlanan tüm okul ve kurslarda eğitime bugün bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu ve bu kurumlarda eğitime devam edileceği belirtildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Hıfsızsıhha Kurulu kararı gereğince, il genelinde açık olan tüm köy okulu ve anaokullarında yüz yüze eğitime 16 Şubat Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, salı günü eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitim ve öğretime 16 Şubat Salı günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.

SİNOP

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı okullarda planlanan yüz yüze eğitimin iki gün ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre yağışın bölgede devam edeceği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm sınıflarda eğitimin uzaktan sürdürüleceği kaydedildi.

YOZGAT

Yozgat'ta gün içerisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, yaptığı yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" dedi.

KONYA

Konya’da gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı sebebiyle çok sayıda ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, twitter hesabından eğitime ara verilen ilçelerle ilgili paylaşımda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Büyük, "Seydişehir, Bozkır, Yunak, Doğanhisar, Sarayönü, Çeltik, Karapınar, Emirgazi, Ahırlı, Taşkent, Hadim, Derbent, Akşehir, Kadınhanı ve Yalıhüyük ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 16.02.2021 Salı günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından ara verilmiş olup, uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edilecektir" dedi.

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