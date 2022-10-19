SON DEPREMLER 19 EKİM 2022: Deprem mi oldu? 19 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika haberleri yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi internette araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 19 Ekim 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

2022.10.19 05:50:49 37.3372 36.2593 5.0 -.- 1.5 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.19 05:08:47 38.1347 32.0667 2.4 -.- 1.5 -.- BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) İlksel

2022.10.19 04:23:56 40.8245 31.3478 14.3 -.- 1.7 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

2022.10.19 03:43:11 39.3715 40.6475 6.4 -.- 2.2 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2022.10.19 03:30:12 39.3758 40.6533 3.8 -.- 2.1 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2022.10.19 02:34:40 37.6995 28.0345 11.0 -.- 2.0 -.- KIZILGUNEY-CINE (AYDIN) İlksel

2022.10.19 02:13:01 39.5697 27.3603 8.1 -.- 2.5 -.- BOZOREN-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2022.10.19 01:01:26 36.6368 28.8060 5.0 -.- 1.4 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.10.19 00:59:35 37.9140 27.1988 5.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



