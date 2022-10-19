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SON DEPREMLER 19 EKİM 2022: Deprem mi oldu? 19 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

19.10.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 19 Ekim 2022 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında "deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine internet sitelerinde yer verdi. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 19 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 19 EKİM 2022: Deprem mi oldu? 19 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika haberleri yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi internette araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 19 Ekim 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

2022.10.19 05:50:49 37.3372 36.2593 5.0 -.- 1.5 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.19 05:08:47 38.1347 32.0667 2.4 -.- 1.5 -.- BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) İlksel
2022.10.19 04:23:56 40.8245 31.3478 14.3 -.- 1.7 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.10.19 03:43:11 39.3715 40.6475 6.4 -.- 2.2 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.10.19 03:30:12 39.3758 40.6533 3.8 -.- 2.1 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.10.19 02:34:40 37.6995 28.0345 11.0 -.- 2.0 -.- KIZILGUNEY-CINE (AYDIN) İlksel
2022.10.19 02:13:01 39.5697 27.3603 8.1 -.- 2.5 -.- BOZOREN-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2022.10.19 01:01:26 36.6368 28.8060 5.0 -.- 1.4 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.10.19 00:59:35 37.9140 27.1988 5.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

SON DEPREMLER 10 EKİM 2022: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 10 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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