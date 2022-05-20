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SON DEPREMLER 20 MAYIS 2022! Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli son dakika depremler

20.05.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve 20 Mayıs Cuma günü için Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Van, Bitlis, Tokat ve Burdur gibi bazı illerin yanı sıra Akdeniz ve Ege Denizi'nde sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar; deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? konu başlıklarını araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 20 MAYIS 2022! Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli son dakika depremler

20 Mayıs 2022 Cuma gününün son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklaması günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Van, Bitlis, Tokat ve Burdur gibi bazı illerin yanı sıra Akdeniz ve Ege Denizi'nde de sarsıntı meydana geldiği aktarıldı. Vatandaşlar internette, 20 Mayıs Cuma deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli son dakika depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 20 Mayıs 2022 Cuma gününün Kandilli deprem listesi ve ayrıntıları haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 18 Mayıs Salı günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 20 Mayıs Cuma günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 20 MAYIS 2022 CUMA

2022.05.20 06:08:42 38.0570 42.7258 1.5 -.- 2.1 -.- YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2022.05.20 05:52:49 34.9530 32.1810 12.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.20 05:28:21 38.7408 26.6418 7.7 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.20 03:51:17 38.4198 42.0237 2.1 -.- 1.9 -.- KONUKSAYAR-(BITLIS) İlksel
2022.05.20 02:49:40 40.5872 36.8768 6.3 -.- 2.0 -.- SAHINLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.05.20 02:15:14 37.9178 26.9107 7.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.20 01:41:14 35.1613 23.2172 5.4 -.- 3.8 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.20 01:31:51 38.8932 26.1812 2.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.20 01:00:27 38.1150 25.9032 5.4 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.20 00:27:17 37.7798 30.0472 9.8 -.- 1.4 -.- BASMAKCI-(BURDUR) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Van
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