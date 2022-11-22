SON DEPREMLER: 22 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı!

Son depremler listesi 22 Kasım 2022 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte 22 Kasım 2022 Salı gününün son depremler listesi...

22 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.22 05:26:33 38.4367 45.1693 6.8 -.- 2.8 -.- IRAN İlksel

2022.11.22 05:14:19 36.9482 36.0138 15.3 -.- 1.6 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel

2022.11.22 05:11:03 39.5828 26.0042 6.6 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.22 04:58:29 39.2762 40.3263 21.7 -.- 1.6 -.- ESME-KIGI (BINGOL) İlksel

2022.11.22 04:12:17 38.7168 42.5382 8.3 -.- 1.6 -.- AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.22 01:27:42 39.0030 27.9188 7.3 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.11.22 00:54:52 38.2555 38.7693 2.8 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.11.22 00:54:41 40.4588 27.8012 7.5 -.- 2.1 -.- OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

2022.11.22 00:16:41 37.7622 26.8393 5.3 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.22 00:01:05 38.7337 42.6483 8.1 -.- 1.9 -.- BAHCEDERE-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



