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SON DEPREMLER 24 Mayıs 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

24.05.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 24 Mayıs Salı günü yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak edildi. Kandilli Rasathanesi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Muğla, Balıkesir, Ankara gibi bazı illerin yanı sıra Akdeniz ve Suriye'de de sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar; deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 24 Mayıs 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 24 Mayıs 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

24 Mayıs 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Muğla, Bolu, Balıkesir, Batman gibi illerin yanı sıra Muğla, Balıkesir, Ankara gibi bazı illerin yanı sıra Akdeniz ve Suriye'de de sarsıntı meydana geldiği aktarıldı. Vatandaşlar internette, 24 Mayıs Salı deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 24 Mayıs 2022 Salı gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detayları haberimizde...

24 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 24 Mayıs Salı günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 24 Mayıs Salı günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MAYIS 2022 SALI

2022.05.24 05:16:05 36.4488 27.0275 16.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.24 05:15:46 37.0670 28.4003 11.1 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.24 04:14:22 35.0630 35.8027 82.0 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
2022.05.24 03:46:54 37.0552 28.3708 7.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.24 02:59:54 40.6228 27.7150 13.2 -.- 1.7 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2022.05.24 02:05:12 38.6517 43.1107 5.0 -.- 3.4 3.4 VAN GOLU İlksel
2022.05.24 01:41:28 36.7228 27.9390 79.1 -.- 3.2 3.2 BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.05.24 01:04:13 36.2972 28.2410 4.5 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.24 00:35:26 39.2598 33.0727 2.5 -.- 1.6 -.- KARAHAMZALI-BALA (ANKARA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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