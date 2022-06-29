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SON DEPREMLER! 29 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 29 Haziran 2022 Çarşamba

29.06.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan açıklamanın detayları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar 29 Haziran 2022 Çarşamba günü son depremler listesi için internette araştırma yapıyor. Peki 29 Haziran 2022 Çarşamba deprem mi oldu? İşte 29 Haziran 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER! 29 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 29 Haziran 2022 Çarşamba

Son depremler listesi 29 Haziran 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının detaylarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki "deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" İşte 29 Haziran Çarşamba Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

29 HAZİRAN 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.06.29 04:18:26 36.3933 23.3457 5.0 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.29 04:16:31 34.5688 33.0933 1.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.29 02:31:16 35.3478 25.2448 3.7 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.29 01:58:06 39.0998 27.8378 7.7 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.06.29 01:46:12 40.6470 35.4173 5.0 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel
2022.06.29 01:36:28 40.6385 35.4262 6.0 -.- 1.7 -.- KONAC-MECITOZU (CORUM) İlksel
2022.06.29 01:31:52 39.8210 25.5647 7.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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