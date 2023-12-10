SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı'

Son depremler listesi 10 Aralık 2023 Pazar günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Gün içerisinde Kahramanmaraş, Muğla, Hatay, Malatya, Adana, Çorum ve Denizli gibi illerde artçı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 10 Aralık 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (10 ARALIK 2023 PAZAR)

2023.12.10 08:21:54 38.0558 36.5862 5.0 -.- 2.8 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.10 08:04:33 36.0827 36.1148 18.1 -.- 2.2 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel

2023.12.10 06:34:21 37.2830 37.0132 3.6 -.- 2.1 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.10 06:26:13 37.7808 36.5565 5.0 -.- 1.8 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.10 06:02:27 37.1070 28.3472 5.0 -.- 1.7 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel

2023.12.10 06:01:02 39.4582 44.4710 5.0 -.- 3.1 3.2 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.12.10 05:58:55 35.6937 25.7293 21.8 -.- 3.8 3.9 AKDENIZ İlksel

2023.12.10 04:38:06 38.0688 36.6165 8.3 -.- 1.7 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.10 04:19:36 37.8928 26.9010 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.10 04:09:55 38.4452 37.6323 7.7 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.10 03:53:23 37.5450 35.8600 5.7 -.- 1.0 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.12.10 03:28:41 40.5422 27.6598 3.8 -.- 2.4 -.- ILHANKOY-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

2023.12.10 03:08:33 38.1053 36.6498 5.9 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.10 02:28:21 40.4072 28.8598 11.7 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.10 01:35:01 38.4855 37.6918 7.2 -.- 1.4 -.- HISARKALE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.10 01:22:58 38.1313 37.1490 5.0 -.- 2.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.10 01:19:25 38.1518 37.1053 5.9 -.- 2.0 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.10 01:18:35 38.1310 37.1463 3.4 -.- 2.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.10 00:53:43 40.4897 34.7395 5.0 -.- 1.7 -.- BEKTASOGLU-(CORUM) İlksel

2023.12.10 00:46:14 37.9102 28.8548 1.4 -.- 1.3 -.- KUMLUCA-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.12.10 00:37:10 37.5938 36.0285 5.0 -.- 2.2 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2023.12.10 00:22:21 38.3948 37.6487 5.0 -.- 1.8 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





