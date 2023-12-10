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SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı'

10.12.2023 09:11 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 10 Aralık 2023 Pazar günü Kahramanmaraş, Muğla, Hatay, Malatya, Adana, Çorum ve Denizli gibi illerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Birçok kişi, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 10 Aralık 2023 Pazar günü paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı'

Son depremler listesi 10 Aralık 2023 Pazar günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Gün içerisinde Kahramanmaraş, Muğla, Hatay, Malatya, Adana, Çorum ve Denizli gibi illerde artçı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 10 Aralık 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (10 ARALIK 2023 PAZAR)

2023.12.10 08:21:54 38.0558 36.5862 5.0 -.- 2.8 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 08:04:33 36.0827 36.1148 18.1 -.- 2.2 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.12.10 06:34:21 37.2830 37.0132 3.6 -.- 2.1 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 06:26:13 37.7808 36.5565 5.0 -.- 1.8 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 06:02:27 37.1070 28.3472 5.0 -.- 1.7 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel
2023.12.10 06:01:02 39.4582 44.4710 5.0 -.- 3.1 3.2 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.12.10 05:58:55 35.6937 25.7293 21.8 -.- 3.8 3.9 AKDENIZ İlksel
2023.12.10 04:38:06 38.0688 36.6165 8.3 -.- 1.7 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 04:19:36 37.8928 26.9010 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.10 04:09:55 38.4452 37.6323 7.7 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.10 03:53:23 37.5450 35.8600 5.7 -.- 1.0 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.12.10 03:28:41 40.5422 27.6598 3.8 -.- 2.4 -.- ILHANKOY-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.12.10 03:08:33 38.1053 36.6498 5.9 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 02:28:21 40.4072 28.8598 11.7 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.10 01:35:01 38.4855 37.6918 7.2 -.- 1.4 -.- HISARKALE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.10 01:22:58 38.1313 37.1490 5.0 -.- 2.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 01:19:25 38.1518 37.1053 5.9 -.- 2.0 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 01:18:35 38.1310 37.1463 3.4 -.- 2.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.10 00:53:43 40.4897 34.7395 5.0 -.- 1.7 -.- BEKTASOGLU-(CORUM) İlksel
2023.12.10 00:46:14 37.9102 28.8548 1.4 -.- 1.3 -.- KUMLUCA-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.12.10 00:37:10 37.5938 36.0285 5.0 -.- 2.2 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.12.10 00:22:21 38.3948 37.6487 5.0 -.- 1.8 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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