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SON DEPREMLER LİSTESİ 16 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

16.11.2023 06:32 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 16 Kasım 2023 Perşembe günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "16 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Kasım 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler listesi 16 Kasım 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 16 Kasım 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 16 Kasım 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (16 KASIM 2023)

2023.11.16 06:09:22 38.1727 27.6648 22.1 -.- 1.7 -.- TOKATBASI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.11.16 06:05:29 38.2720 38.6458 1.9 -.- 1.6 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.11.16 06:00:21 37.2502 37.6590 23.5 -.- 1.7 -.- TOKACLI-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.16 05:59:51 38.0353 36.5725 7.2 -.- 1.5 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.16 05:36:45 37.0647 28.9210 11.4 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.16 05:16:19 38.4968 37.2740 5.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.16 04:10:59 37.4075 36.7832 6.6 -.- 1.8 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.16 04:05:31 37.3732 36.8477 5.3 -.- 1.3 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.16 03:44:55 38.1378 36.8738 5.0 -.- 1.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.16 03:43:39 37.0792 28.8982 6.5 -.- 2.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.16 03:42:40 38.8688 38.2915 5.0 -.- 2.3 -.- KUYUDERE-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2023.11.16 02:54:48 38.0393 36.5623 5.0 -.- 2.0 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.16 02:45:07 38.1515 36.5185 6.4 -.- 1.0 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.16 02:42:10 37.9818 36.2462 8.4 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.16 01:58:44 38.2963 38.1480 5.0 -.- 3.3 3.3 DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.11.16 01:53:35 36.6135 36.4583 9.1 -.- 1.9 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.16 01:32:09 38.1892 38.4992 5.0 -.- 4.0 4.0 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.16 01:30:13 39.8852 38.0198 5.0 -.- 2.2 -.- BEGENDIK-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2023.11.16 00:48:00 38.5272 45.0003 5.0 -.- 2.6 -.- IRAN İlksel
2023.11.16 00:46:54 38.0125 36.5035 5.4 -.- 1.9 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.16 00:29:56 38.2152 38.6570 2.1 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.16 00:23:09 38.2483 26.2158 7.8 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Günün önemli manşetleri


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