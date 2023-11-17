SON DEPREMLER LİSTESİ 17 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 17 Kasım 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 17 Kasım 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İşte 17 Kasım 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (17 KASIM 2023)

2023.11.17 05:37:55 38.2595 36.9503 5.0 -.- 2.3 -.- AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 05:27:41 37.7785 35.6357 5.0 -.- 2.4 -.- AKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.17 05:14:02 38.0670 36.6862 21.2 -.- 1.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 05:02:44 36.1647 36.2003 20.0 -.- 1.4 -.- ENEK-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.11.17 05:01:08 38.0988 36.5495 5.0 -.- 1.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 04:23:03 38.7362 37.5267 7.8 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.17 03:59:24 37.0478 36.1527 11.9 -.- 1.6 -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2023.11.17 03:29:15 37.6210 35.8193 3.2 -.- 1.3 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.17 03:25:31 37.6663 35.3903 5.0 -.- 2.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.11.17 03:24:09 37.2932 37.0798 6.7 -.- 3.3 3.4 ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 02:52:36 37.0745 28.8890 8.1 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.11.17 02:48:44 38.1142 38.4365 3.0 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.17 02:45:26 36.5857 36.4388 5.0 -.- 1.6 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.17 02:24:47 37.4357 36.3932 2.2 -.- 1.5 -.- KUZGUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 02:02:10 36.0572 36.0760 5.3 -.- 1.9 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel

2023.11.17 02:01:15 37.8528 36.6168 10.3 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 01:58:28 38.1277 38.4178 5.0 -.- 2.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.17 00:35:05 38.0575 36.6205 5.0 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 00:20:36 38.0250 27.1208 4.0 -.- 1.4 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



