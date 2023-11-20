HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DEPREMLER LİSTESİ 20 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

SON DEPREMLER LİSTESİ 20 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

20.11.2023 07:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 20 Kasım 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 20 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 20 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 20 Kasım 2023 Pazartesi günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "20 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 20 Kasım 2023 günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (20 KASIM 2023)

2023.11.20 07:15:56 40.1860 31.8548 12.6 -.- 2.1 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.11.20 07:01:17 38.1407 37.8603 3.0 -.- 2.2 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.20 06:48:17 37.9568 27.4553 10.5 -.- 1.8 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2023.11.20 06:44:22 39.3800 28.2378 5.5 -.- 2.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.20 06:39:15 38.1247 37.7645 5.0 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.20 06:23:43 36.3187 36.1872 5.5 -.- 2.2 -.- ANAYAZI-(HATAY) İlksel
2023.11.20 06:21:50 37.8665 28.7462 14.0 -.- 1.6 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.11.20 06:20:50 37.9200 28.7807 8.5 -.- 2.0 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.11.20 06:06:44 38.1117 32.5907 11.9 -.- 1.5 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.11.20 05:39:38 37.9058 28.7183 1.6 -.- 1.3 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2023.11.20 05:38:25 37.9080 28.7358 5.5 -.- 1.7 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.11.20 05:17:59 37.8763 27.5340 5.2 -.- 1.6 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.11.20 05:12:41 37.8380 27.5845 16.8 -.- 1.2 -.- KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.11.20 05:00:58 38.1735 36.9105 9.4 -.- 1.2 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 04:44:20 36.3218 36.2152 6.2 -.- 1.8 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel
2023.11.20 04:07:30 39.1642 28.9898 6.2 -.- 1.6 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 04:03:33 39.1707 28.9988 12.1 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 04:02:37 39.1322 29.0090 13.3 -.- 0.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 04:01:56 39.1517 28.9853 10.8 -.- 1.5 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 04:00:14 39.0718 28.9790 11.4 -.- 1.3 -.- SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 03:55:04 37.9423 36.6663 4.6 -.- 3.6 3.4 CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 03:53:35 39.1732 28.9502 13.6 -.- 1.2 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 03:51:32 39.1438 28.9942 5.6 -.- 1.6 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 03:49:33 36.4398 28.9633 20.8 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.11.20 03:44:55 38.1053 36.9473 3.9 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 03:42:51 34.6970 25.3453 16.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.20 03:23:57 38.2260 26.2205 5.3 -.- 1.8 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.20 02:58:14 37.2295 36.7017 9.4 -.- 1.6 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 02:54:33 38.0262 37.4078 7.2 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 02:54:13 39.3830 28.3115 17.8 -.- 1.2 -.- OKCULAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.20 02:50:50 37.9732 37.5183 5.3 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 02:49:31 39.6107 27.8810 5.3 -.- 1.5 -.- CAYIRHISAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.11.20 02:21:31 34.5563 26.1150 84.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.20 02:10:04 40.5737 28.2122 9.7 -.- 2.2 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.11.20 01:15:16 37.9812 36.3547 3.4 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 00:52:41 40.7667 31.6263 14.8 -.- 1.6 -.- COMLEKCILER-(BOLU) İlksel
2023.11.20 00:25:32 38.1083 36.5632 7.4 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail medyası duyurmuştu, gözler bugüne çevrilmişti! Açıklama sabaha karşı geldiİsrail medyası duyurmuştu, gözler bugüne çevrilmişti! Açıklama sabaha karşı geldi
'Çöküşün sonu bugün başlıyor''Çöküşün sonu bugün başlıyor'
Kar çilesi! Yol trafiğe kapandı, saatlerce mahsur kaldılar: 'Açlıktan öleceğiz'Kar çilesi! Yol trafiğe kapandı, saatlerce mahsur kaldılar: 'Açlıktan öleceğiz'
Anahtar Kelimeler:
deprem Son depremler deprem mi oldu
En Çok Okunan Haberler
Anne ile kızı asansörde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Anne ile kızı asansörde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Okul tatili haberleri peş peşe geldi! İşte 20 Kasım 2023 okulların tatil edildiği iller...

Okul tatili haberleri peş peşe geldi! İşte 20 Kasım 2023 okulların tatil edildiği iller...

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

Çakar'dan gece yarısı olay yaratan yorumlar!

Çakar'dan gece yarısı olay yaratan yorumlar!

Bakan Yerlikaya duyurdu! Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı, 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı, 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadı

Kar çilesi! Yol trafiğe kapandı, saatlerce mahsur kaldılar: 'Açlıktan öleceğiz'

Kar çilesi! Yol trafiğe kapandı, saatlerce mahsur kaldılar: 'Açlıktan öleceğiz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.