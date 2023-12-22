SON DEPREMLER LİSTESİ 22 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler listesi 22 Aralık 2023 Cuma günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Vatandaşlar sarsıntılara ilişkin yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 22 Aralık 2023 Cuma son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (22 ARALIK 2023)

2023.12.22 06:12:14 38.2620 37.6975 18.1 -.- 1.4 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.22 05:56:17 40.4168 28.8373 11.7 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.22 05:45:42 38.5995 43.0222 2.8 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel

2023.12.22 05:23:30 40.4310 28.8440 8.3 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.22 05:22:46 38.8430 37.6422 12.9 -.- 1.1 -.- CAYKOY-KULUNCAK (MALATYA) İlksel

2023.12.22 05:13:24 40.4223 28.8410 8.5 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.22 05:10:48 40.7113 27.5130 15.2 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.22 04:50:50 36.5410 28.5742 20.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.22 04:42:02 38.1373 38.4795 5.0 -.- 1.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.22 04:35:29 36.2333 28.9472 11.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.22 04:24:25 36.4932 28.5957 20.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.22 04:12:45 35.2132 27.5930 14.2 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.22 03:53:42 39.0348 27.4892 11.3 -.- 1.4 -.- ELMADERE-KINIK (IZMIR) İlksel

2023.12.22 03:41:40 36.2097 28.2077 5.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.22 03:28:39 38.0838 37.7645 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.22 03:23:15 38.4940 31.8250 2.3 -.- 1.6 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel

2023.12.22 03:06:12 36.6253 36.3317 2.3 -.- 2.1 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.12.22 01:48:32 39.6637 27.8712 7.7 -.- 1.5 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel

2023.12.22 01:46:18 36.6207 36.3410 8.6 -.- 1.9 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.12.22 01:18:20 38.3248 27.2087 3.6 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.12.22 01:03:40 36.3402 36.1320 5.2 -.- 3.2 3.2 UCGEDIK-(HATAY) İlksel

2023.12.22 00:49:01 37.0768 28.2857 13.0 -.- 1.2 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel

2023.12.22 00:12:09 36.1022 28.1378 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.22 00:00:59 38.3012 37.8152 4.1 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





