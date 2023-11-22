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SON DEPREMLER LİSTESİ 22 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

22.11.2023 06:36 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 22 Kasım 2023 Çarşamba günü Malatya, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşayan vatandaşlar dahil olmak üzere birçok kişi tarafından inceleniyor. "22 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 22 Kasım 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 22 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 22 Kasım 2023 Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette konuya dair sorgulama yapıyor. 22 Kasım 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (22 KASIM 2023)

2023.11.22 06:09:04 38.3047 38.8570 5.0 -.- 2.2 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.22 06:05:54 38.3928 37.7172 5.0 -.- 2.1 -.- GUNESLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.22 06:00:24 37.1387 28.4742 5.0 -.- 1.6 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2023.11.22 05:59:13 38.3178 38.8445 5.0 -.- 1.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.22 05:44:35 37.1592 28.0877 11.2 -.- 1.2 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2023.11.22 05:34:39 37.3728 36.8120 5.0 -.- 2.2 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 05:29:11 36.7098 29.1227 18.5 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.11.22 05:15:48 37.9868 36.3948 4.8 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 05:06:34 40.7007 27.4275 10.9 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.11.22 04:34:46 38.2517 37.7128 2.3 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.22 04:30:43 37.2972 37.0930 5.2 -.- 1.0 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 04:16:47 37.8875 36.6525 3.9 -.- 2.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 03:49:40 36.8063 36.4643 5.0 -.- 2.7 -.- YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.11.22 03:39:42 35.5283 26.8678 5.0 -.- 3.6 3.4 AKDENIZ İlksel
2023.11.22 03:26:43 37.5238 37.0873 5.0 -.- 2.4 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 03:06:02 37.9168 36.6838 9.1 -.- 1.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 02:54:28 38.1207 38.6510 3.3 -.- 2.4 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.22 02:53:45 38.1127 37.6322 5.0 -.- 2.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 02:49:29 37.1153 36.0625 12.2 -.- 1.4 -.- TATARLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.22 02:28:24 38.0552 38.3690 5.0 -.- 1.7 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.22 02:19:45 38.0005 36.3192 5.0 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.22 02:10:51 38.3465 38.2103 5.0 -.- 1.6 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.11.22 01:24:39 39.0167 41.0510 8.3 -.- 1.6 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.11.22 01:21:25 38.2893 37.7415 5.7 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.22 00:38:23 36.3560 36.2367 5.2 -.- 1.3 -.- PASAKOY-(HATAY) İlksel
2023.11.22 00:18:45 39.1602 29.0118 6.5 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.22 00:15:43 38.6032 40.8423 2.1 -.- 1.9 -.- SAGGOZE-GENC (BINGOL) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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