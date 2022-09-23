SON DEPREMLER LİSTESİ 23 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, 23 Eylül 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak nerde kaç şiddetinde sarsıntı gerçekleştiği öğrenilebiliyor. Peki, 23 Eylül 2022 Cuma günü deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 23 Eylül 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.23 06:27:23 38.2187 27.0385 10.1 -.- 1.7 -.- YENIKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.09.23 05:29:51 37.0005 28.3463 16.9 -.- 1.2 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.23 05:17:43 37.9070 27.1110 5.9 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.23 03:38:36 36.9875 28.3718 4.3 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.23 02:56:30 39.2032 34.0555 5.0 -.- 3.7 3.6 KARINCALI-(KIRSEHIR) İlksel

2022.09.23 02:23:30 35.1000 25.9630 5.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.23 02:15:11 35.8358 27.4430 7.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.23 01:04:22 37.2952 28.3858 6.7 -.- 1.9 -.- KOZAGAC-(MUGLA) İlksel

2022.09.23 00:35:00 38.1935 38.5915 5.9 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.09.23 00:29:12 37.8998 29.1928 13.6 -.- 1.7 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2022.09.23 00:15:01 35.3717 26.8647 21.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

