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Son depremler listesi! 24 Mart son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mart 2022 Perşembe

24.03.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi, 24 Mart Perşembe günü bulundukları illerde illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan liste anbean güncelleniyor. Peki 24 Mart son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Son depremler listesi! 24 Mart son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mart 2022 Perşembe

Son depremler listesi 24 Mart Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Mart Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Amasya, Erzincan, kars, Bursa ve Burdur gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Bu kapsamda 24 Mart son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 24 Mart 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MART 2022 PERŞEMBE

2022.03.24 06:09:45 40.4235 35.5137 5.4 -.- 2.4 -.- CAMURLU-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2022.03.24 05:18:33 36.2147 29.0543 11.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.24 04:59:09 39.8470 39.0145 5.0 -.- 3.6 3.6 KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2022.03.24 04:39:19 40.2918 42.4305 10.8 -.- 1.7 -.- HANDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2022.03.24 03:42:28 40.0687 28.6243 5.1 -.- 2.9 -.- INCEALIPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.03.24 03:24:33 37.8212 27.1552 3.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.24 03:23:43 37.5628 29.5707 7.2 -.- 2.0 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.03.24 01:31:37 37.3657 35.1353 15.3 -.- 2.2 -.- CUKUR-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.03.24 01:11:21 40.7718 43.1880 27.2 -.- 1.8 -.- KIRCICEGI-SUSUZ (KARS) İlksel
2022.03.24 01:08:53 36.8092 30.5833 12.4 -.- 1.6 -.- HACISEKILILER-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2022.03.24 00:17:24 40.2047 35.2900 2.1 -.- 2.1 -.- ASAGIKUYUCAK-AYDINCIK (YOZGAT) İlksel
2022.03.24 00:13:38 36.8543 28.0565 5.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi Erzincan
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