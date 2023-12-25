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SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

25.12.2023 06:34 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 25 Aralık 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş, Hatay, Çanakkale, Ankara, Bingöl ve Elazığ gibi illerimizde yaşan kişiler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. 25 Aralık 2023 son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Birçok kişi arama motorlarında, "Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor İşte ayrıntılar...

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 25 Aralık 2023 Pazartesi günü birçok vatandaş tarafından internette araştırılıyor. Gün içerisinde Kahramanmaraş, Hatay, Çanakkale, Ankara, Bingöl ve Elazığ gibi illerde artçı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi günü yayımlanan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (25 ARALIK 2023)

2023.12.25 05:53:14 35.3742 26.9907 1.5 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.12.25 04:45:48 35.2593 27.0613 8.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.25 04:37:28 37.4403 37.1552 12.0 -.- 1.5 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.25 04:14:23 36.2470 36.2788 2.9 -.- 1.3 -.- UZUMDALI-(HATAY) İlksel
2023.12.25 03:30:49 37.9945 37.4635 4.6 -.- 2.9 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.25 03:14:36 40.1290 27.3473 6.2 -.- 2.6 -.- YOLINDI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.12.25 03:13:36 35.3645 27.0265 5.0 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.12.25 02:23:35 36.5258 36.3817 22.8 -.- 1.4 -.- ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.12.25 02:14:05 38.0923 36.7735 9.3 -.- 1.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.25 01:40:42 36.1883 35.9365 10.6 -.- 1.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.12.25 01:34:38 35.0788 26.4287 12.2 -.- 3.7 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.25 01:02:02 39.5005 33.0375 9.6 -.- 1.4 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2023.12.25 00:48:17 39.2758 40.9762 5.4 -.- 2.0 -.- TOKLULAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.12.25 00:47:09 35.4588 26.9807 4.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.25 00:36:30 34.6967 27.2315 19.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.25 00:22:47 38.4882 39.2447 5.0 -.- 3.1 3.2 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.12.25 00:19:19 38.1782 36.7427 15.9 -.- 1.1 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.25 00:12:08 36.5770 36.4525 13.5 -.- 1.5 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.12.25 00:08:35 36.1290 28.1732 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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