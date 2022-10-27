HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DEPREMLER LİSTESİ 27 EKİM 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

SON DEPREMLER LİSTESİ 27 EKİM 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

27.10.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem açıklamaları ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin sürekli olarak yenilenen son depremler listesi bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin pek çok noktasında gerçekleşen son depremler, internette araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? 27 Ekim 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 27 EKİM 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip edilirken 27 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamaları arama motorlarında sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son veriler merak edildi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte 27 Ekim 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 27 EKİM 2022 PERŞEMBE

482022.10.27 06:21:51 37.9032 26.8622 7.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.27 04:02:50 36.8255 35.9947 8.5 -.- 3.1 3.1 ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.27 02:52:07 40.1815 27.8050 10.4 -.- 2.0 -.- ILICAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.10.27 02:31:46 39.1510 42.0513 5.0 -.- 2.7 -.- SEHITVEREN-BULANIK (MUS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadıİnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı
Ford'dan flaş karar! Artık üretilmeyecek...Ford'dan flaş karar! Artık üretilmeyecek...
Örtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleriÖrtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleri
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi son dakika Son depremler afad kandilli rasathanesi son depremler

En Çok Okunan Haberler

Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...

İşte Türkiye'nin "gizemli gölü" Sırrı çözülemedi! 500 bin kişi...

İşte Türkiye'nin "gizemli gölü" Sırrı çözülemedi! 500 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.