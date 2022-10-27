SON DEPREMLER LİSTESİ 27 EKİM 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip edilirken 27 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamaları arama motorlarında sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son veriler merak edildi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte 27 Ekim 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 27 EKİM 2022 PERŞEMBE

482022.10.27 06:21:51 37.9032 26.8622 7.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.27 04:02:50 36.8255 35.9947 8.5 -.- 3.1 3.1 ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.27 02:52:07 40.1815 27.8050 10.4 -.- 2.0 -.- ILICAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2022.10.27 02:31:46 39.1510 42.0513 5.0 -.- 2.7 -.- SEHITVEREN-BULANIK (MUS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

