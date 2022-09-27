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SON DEPREMLER LİSTESİ 27 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 27 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

27.09.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklaması ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Eylül 2022 Salı günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Bugün saat 05:57 sıralarında Hakkari'de 3.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Yapılan açıklamada sarsıntının 5.0 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Öte yandan birçok vatandaş internette "Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" konu başlıklarını araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 27 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 27 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak nerde kaç şiddetinde sarsıntı gerçekleştiği öğrenilebiliyor. Peki, 27 Eylül 2022 Salı günü deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 27 Eylül 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.27 06:22:17 40.7140 32.9623 5.4 -.- 2.1 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.09.27 06:16:53 37.0042 28.3627 15.4 -.- 1.1 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.27 05:57:16 37.2997 43.6687 5.0 -.- 3.2 3.2 KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI) İlksel
2022.09.27 05:23:52 40.7058 32.9862 3.0 -.- 1.3 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.09.27 05:02:00 36.3900 29.7373 7.1 -.- 1.3 -.- CESME-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.09.27 04:58:07 39.4348 26.1517 8.6 -.- 1.9 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.09.27 04:45:23 37.8173 26.8352 5.3 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.27 04:18:06 37.7962 27.0213 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.27 04:12:55 36.9928 29.0165 7.6 -.- 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.09.27 03:47:07 36.9958 28.3627 9.8 -.- 1.5 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.27 03:20:36 38.5050 43.9962 2.0 -.- 1.5 -.- BAGRIACIK-OZALP (VAN) İlksel
2022.09.27 02:32:38 40.7030 27.5480 5.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.09.27 02:18:46 35.7750 29.5282 15.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.27 02:08:04 40.8410 28.4172 9.8 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.09.27 02:03:34 39.2067 41.7868 16.3 -.- 1.5 -.- DAGCAYIRI-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.09.27 01:37:14 40.3195 27.1205 13.9 -.- 1.5 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.09.27 01:10:54 40.3307 27.1238 14.8 -.- 2.5 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.09.27 00:56:01 40.4083 27.5092 12.2 -.- 1.5 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.09.27 00:38:52 36.9933 28.3565 11.0 -.- 1.2 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.27 00:21:23 38.0223 42.9555 11.5 -.- 1.8 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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