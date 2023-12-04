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SON DEPREMLER LİSTESİ 4 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli açıkladı

04.12.2023 06:34 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli açıkladı

Son depremler listesi 4 Aralık 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 4 Aralık 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Birçok kişi internette, "Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 4 Aralık 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (4 ARALIK 2023)

2023.12.04 06:23:49 38.3367 27.1828 9.2 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.12.04 06:13:26 37.6562 35.4282 11.3 -.- 1.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.12.04 05:03:38 38.2758 37.7067 9.5 -.- 0.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.04 04:55:32 38.3107 38.6750 5.0 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.12.04 04:54:15 38.3728 38.6623 10.1 -.- 1.4 -.- ERENLI-(MALATYA) İlksel
2023.12.04 04:40:12 38.4068 37.5565 5.4 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.04 04:38:33 38.3787 37.4375 5.0 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 04:24:09 40.5913 29.1192 2.8 -.- 1.1 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.12.04 04:18:44 40.4413 29.2067 4.9 -.- 1.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.12.04 03:57:20 40.7072 27.5095 9.7 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 03:45:52 40.7975 31.0560 10.1 -.- 1.3 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2023.12.04 03:15:04 37.7883 36.2755 5.7 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 03:13:00 36.3283 25.2458 14.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.04 02:54:48 38.7028 37.5838 1.7 -.- 0.9 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.04 02:34:25 37.4812 37.1268 9.0 -.- 1.4 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 02:33:49 37.0213 28.1507 2.0 -.- 1.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2023.12.04 02:27:09 38.1733 36.7035 6.3 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 01:40:18 35.4835 27.1918 8.3 -.- 3.0 2.8 AKDENIZ İlksel
2023.12.04 01:36:11 38.3552 37.3708 8.9 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 01:29:57 38.1338 36.4130 11.9 -.- 1.2 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 01:19:35 40.8580 31.7643 8.2 -.- 2.0 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU) İlksel
2023.12.04 01:06:37 37.0465 28.2613 13.1 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.04 00:50:34 36.0172 29.7667 5.0 -.- 1.7 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.12.04 00:07:30 37.9928 36.1228 7.2 -.- 2.2 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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