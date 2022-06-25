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SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi! 25 Haziran 2022 Cumartesi

25.06.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve son dakika açıklamalarının detayları 25 Haziran 2022 Cumartesi günü yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de günün ilk saatlerinden bu yana gerçekleşen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean paylaşılıyor. İşte 25 Haziran 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi! 25 Haziran 2022 Cumartesi

Son depremler listesi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki "deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" İşte 25 Haziran Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem listesi...

25 HAZİRAN 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.06.25 07:54:59 39.5970 25.9968 9.9 -.- 2.3 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.25 07:46:09 36.7060 29.3615 7.0 -.- 1.9 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.06.25 07:14:53 36.8023 27.3217 5.8 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.25 05:54:29 40.6623 31.5290 18.1 -.- 1.9 -.- CEPNI-(BOLU) İlksel
2022.06.25 05:13:42 41.0183 24.8953 8.4 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.25 04:48:31 40.6682 31.5527 22.9 -.- 2.2 -.- SULTAN-(BOLU) İlksel
2022.06.25 02:36:26 39.1993 27.4832 7.9 -.- 2.5 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2022.06.25 02:29:06 37.6470 25.9960 12.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.25 00:06:55 38.5333 44.0052 16.9 -.- 1.8 -.- KASIKARA-OZALP (VAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
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