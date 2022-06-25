SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi! 25 Haziran 2022 Cumartesi

Son depremler listesi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki "deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" İşte 25 Haziran Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem listesi...

25 HAZİRAN 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.06.25 07:54:59 39.5970 25.9968 9.9 -.- 2.3 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.25 07:46:09 36.7060 29.3615 7.0 -.- 1.9 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.06.25 07:14:53 36.8023 27.3217 5.8 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.25 05:54:29 40.6623 31.5290 18.1 -.- 1.9 -.- CEPNI-(BOLU) İlksel

2022.06.25 05:13:42 41.0183 24.8953 8.4 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.06.25 04:48:31 40.6682 31.5527 22.9 -.- 2.2 -.- SULTAN-(BOLU) İlksel

2022.06.25 02:36:26 39.1993 27.4832 7.9 -.- 2.5 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel

2022.06.25 02:29:06 37.6470 25.9960 12.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.06.25 00:06:55 38.5333 44.0052 16.9 -.- 1.8 -.- KASIKARA-OZALP (VAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

