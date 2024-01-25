Son haliyle gündem olmuştu! Umut Akyürek yüzündeki değişimin sebebini açıkladı

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden biri olan Umut Akyürek yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor. Son olarak alın daraltma ameliyatı olan Akyürek değişimiyle herkesi şaşırttı.

Geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzetilen Umut Akyürek'in estetiğin dozunu kaçırdığına dair yorumlar yapıldı.

Bu iddialar çoğalınca Umut Akyürek'ten bugün bir açıklama geldi.

Günlerdir yazılıyor çiziliyor diyen Akyürek, "Sadece bir fotoğraf çekimi, farklı bir makyaj, yeni bir çalışma..." sözleriyle estetik iddialarına son noktayı koydu.





