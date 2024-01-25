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Son haliyle gündem olmuştu! Umut Akyürek yüzündeki değişimin sebebini açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2024 16:44 | Son Güncelleme:
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Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan Umut Akyürek son olarak alın daraltma operasyonu için bıçak altına yatmıştı. Son olarak Akyürek paylaştığı bir video ile gündem oldu. Umut Akyürek'in yüzündeki değişim dikkat çekti. Akyürek yüzündeki değişimin sebebini açıkladı.

Son haliyle gündem olmuştu! Umut Akyürek yüzündeki değişimin sebebini açıkladı

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden biri olan Umut Akyürek yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor. Son olarak alın daraltma ameliyatı olan Akyürek değişimiyle herkesi şaşırttı.

akyürek alın

Geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzetilen Umut Akyürek'in estetiğin dozunu kaçırdığına dair yorumlar yapıldı.

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Bu iddialar çoğalınca Umut Akyürek'ten bugün bir açıklama geldi.

ayürek

Günlerdir yazılıyor çiziliyor diyen Akyürek, "Sadece bir fotoğraf çekimi, farklı bir makyaj, yeni bir çalışma..." sözleriyle estetik iddialarına son noktayı koydu.

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Umut Akyürek sosyal medya
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