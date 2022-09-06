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Son seçim anketinde 4 ilden çarpıcı sonuç! Hepsinin oy oranı düştü, bir tek o parti yükseldi

06.09.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin önemli ipuçları barındıran seçim anketlerinin sonuçları kamuoyu araştırma şirketleri tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusunun yöneltildiği ankette diğer partilerin oy kaybı yaşadığı 4 ilde de oyu artan bir parti dikkat çekti.

Son seçim anketinde 4 ilden çarpıcı sonuç! Hepsinin oy oranı düştü, bir tek o parti yükseldi

Son seçim anketin çarpıcı sonuçlar geldi. Asal Araştırma'nın 30 Temmuz-6 Ağustos aralığında bin 508 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçları partilerin 2018 genel seçimlerinde aldığı oy oranlarıyla karşılaştırıldı. AK Parti'nin Adana'da 2018 seçimlerine göre oyunun yüzde 0,2 artması dışında tüm partilerin oy oranı düşerken oy artışı yaşayan tek parti İYİ Parti oldu.

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ADANA

Adana'da gerçekleştirilen ankette CHP yüzde 30,1 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP'yi izleyen AK Parti yüzde 26,3 oy alırken İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 13,8, HDP'nin ise yüzde 10,1 olarak kaydedildi. Ankete katılanların yüzde 9,6'sı ise tercihini MHP'den yana kullandı. Kentte 2018'e oranla oyunu yüzde 1,6 artıran İYİ Parti ve yüzde 0,2 artıran AK Parti dışındaki partilerin oyunun düşmesi dikkat çekti.

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ANKARA

Başkentte de Adana'ya benzer bir tablo ortaya çıktı, İYİ Parti dışındaki partilerin oyu anket sonucuna göre düştü. Ankara'daki sonuçlarda AK Parti birinci sırayı yüzde 33,5 ile aldı. CHP'nin yüzde 26,9 ile ikinci sırada takip ettiği sonuçlarda İYİ Parti yüzde 13,3, MHP yüzde 8,9 alırken HDP'nin oy oranı yüzde 6,2 oldu.

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İSTANBUL

Sonuçların merakla beklendiği bir diğer il olan İstanbul'da da AK Parti birinci sırada yer aldı. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 34,3'ü tercihini AK Parti'den yana kullanırken CHP yüzde 25,8, İYİ Parti yüzde 12,5 ile takip etti. HDP'nin yüzde 11 oy aldığı kentte MHP'nin oy oranı yüzde 7,2 oldu. İYİ Parti, İstanbul'da da oy oranı anket sonucuna göre 2018'e oranla artan tek parti oldu.

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İZMİR

Son olarak İzmir'de CHP oyların yüzde 36,7'sini alarak ilk sıraya yerleşti. CHP'yi yüzde 23,4 ile AK Parti, yüzde 14 ile İYİ Parti takip etti. HDP'nin yüzde 10,1 oy aldığı kentte MHP'nin oy oranı yüzde 5,8 oldu. İYİ Parti İzmir'de de oy oranı artan tek parti oldu.

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Son dakika | ORC'den 6 ilde seçim anketi! İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Trabzon ve Rize'de partilerin oy oranlarıSon dakika | ORC'den 6 ilde seçim anketi! İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Trabzon ve Rize'de partilerin oy oranları


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