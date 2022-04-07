Son zamanların çok konuşulan hem uygun fiyatlı hem performanslı telefonu iPhone SE'ye yakından bakalım

Akıllı telefon satın almadan önce hâliyle ihtiyacınızı karşılasın ve güncel donanım özellikleriyle tasarlanmış olsun istiyorsunuz. Bu nedenle serinin üst modelleriyle kıyaslanabilecek fonksiyonlara sahip iPhone SE ise hem hafif hem kullanışlı yeni nesil akıllı telefon isteyenlerin ilk odağı oldu. Apple'dan vazgeçemeyenler için piyasaya yeni sunulan iPhone SE detaylı inceleme yazımıza ve bu modele alternatif olabilecek ürünlere göz atmaya davetlisiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

iPhone SE

iPhone SE'nin teknik özellikleri

Teknoloji pazarında âdeta rakip tanımayan Apple markasının 2022'de tanıttığı iPhone SE modeli bütçe dostu olmasıyla en ulaşılabilir akıllı telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Serinin son modeli iPhone SE, 4.7 inç retina HD ekrana ve 1334 x 750 piksel çözünürlüğe sahip oluşuyla kullanıcılarını kaliteli bir görüntüyle baş başa bırakıyor. iPhone SE işlemci özelliklerine bakıldığında, bu model iPhone 13 serisinde olduğu gibi A15 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. Bu çiple birlikte 2 adet üstün performans çekirdeği ve 4 adet yüksek verimlilik çekirdeği bulunan 6 çekirdekli CPU sayesinde üst modeller için daha fazla para ödemenize gerek kalmadan oyun oynama, video izleme, uygulamalar arası geçiş yapma gibi birden fazla işlemi akıcı ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Aynı zamanda önceki nesiller ile yeni iPhone SE özellikleri karşılaştırması yapıldığında bu modelin önceki nesillere göre daha hızlı olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. iPhone SE sunduğu uzun pil ömrüyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. 2020 modeline göre 2 saate kadar daha fazla oyun oynama avantajı sağlayan iPhone SE modelinde hem kablolu hem kablosuz şarj desteği bulunuyor. 20W'lık hızlı şarj özelliğine sahip iPhone SE'yi ihtiyaç duyduğunuz anlarda kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. iPhone SE özellikleri RAM kapasitesi konusunda da kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlıyor. 4 GB RAM kapasitesinin yanında isteğe göre tercih edilebilecek 64, 128 ve 256 GB depolama alanı bulunan cihaz ile içeriklerinizi rahatlıkla saklayabiliyorsunuz. Gelelim iPhone SE kamera incelemesine. Uygun fiyatlı diye kamerasının kötü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; çünkü iPhone SE, 12 MP ana kamerası ve gelişmiş zengin kamera özellikleri ile canlı ve yüksek kaliteli görüntüler elde etmenizi sağlıyor. iPhone 13 serisindeki gibi sunulan Akıllı HDR 4 özelliği sayesinde fotoğraflarınız en loş ortamlarda bile aydınlık görüntüsünü kaybetmiyor. Serinin bir diğer modeli olan iPhone SE Plus ile iPhone SE arasında kalanların içini rahatlatacak birkaç ayrıntıyı da ekleyelim: iPhone SE Plus özellikleri incelendiğinde cihazın A14 Bionic işlemcisiyle çalıştığını görüyoruz ancak yeni iPhone SE'nin A15 Bionic işlemcisiyle bir adım öne çıktığını belirtmemiz gerekiyor.

iPhone SE'nin avantajları ve dezavantajları

Uygun fiyatlı iPhone SE, kullanıcılarına hangi avantajları sunuyor, birlikte inceleyelim:

Kompakt ve minimal tasarıma sahip cihaz büyük telefonlardan hoşlanmayanlar için oldukça ideal.

Gizlilik konusunda kullanıcılar kadar Apple da hassasiyet gösteriyor. Bu yüzden siz internette gezinirken sayfaların sizi takip etmesini önlüyor ve bunları raporlayarak kişisel bilgilerinizi koruyor.

Suya ve darbeye dayanıklı ön ve arka camları sayesinde olası bir kazada telefonunuzun hasar görmesini engelliyor.

Herhangi bir belgedeki veya görseldeki metni kolayca kopyalayıp aktarabiliyorsunuz. Bu özellik aslında pek çok kullanıcının haberdar olmadığı iPhone SE bilinmeyen özellikleri arasında yer alıyor.

Cihazın 5G destekli olması da performans konusunda büyük bir avantaj sağlıyor.

Cihazın güvenlik doğrulama konusunda Face ID'yi desteklememesi ve yalnızca Touch ID sistemine yer vermesi bu modelin dezavantajlarından biri sayılabilir.

iPhone SE'yi kullananların yorumları

iPhone SE bekleyenlerini ve kullanıcılarını ikiye bölmüş durumda. Uygun fiyatlı bir telefondan beklenebilecek yeterli özelliklere sahip olması, işi sosyal medya ve fotoğraf üzerine olanlar için iyi bir performans göstermesi, küçük boyuta sahip telefon sevenleri memnun etmesi, bir önceki modeline göre uzun süreli kullanım sağlaması gibi olumlu kullanıcı yorumları mevcut. Bunun yanı sıra yeni nesil telefonlara göre tasarımının daha farklı olmasını bekleyen ve gününün büyük bir çoğunluğunu oyun oynayarak geçirenler için pil ömrünün yeterli olmadığı yönündeki düşünceleri de belirtmek gerekiyor. Ayrıca yorumlara göre Face ID gibi yenilikçi özelliklere bu modelde yer verilmemesi kullanıcıları ve merakla iPhone SE bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmışa benziyor.

iPhone SE'ye alternatif ürünler

1. Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Yeni nesil akıllı telefonlarıyla büyük ilgi toplayan Xiaomi markası Redmi Note 10 Pro modeliyle de dikkatleri üstüne çekiyor. 6.67 inç büyüklüğündeki ekranı kullanıcılarına haber okurken, video izlerken veya sosyal medyada gezinirken eşsiz bir deneyim sunuyor. Qualcomm Snapdrago 7 işlemcisiyle çalışan cihaz, açılması zor oyunların üstesinden gelerek akıcı bir kullanım imkânı tanıyor.

2. Huawei Nova 8i

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemcisiyle yüksek fiyatlı akıllı telefonları aratmayan Huawei Nova 8i, 6 GB RAM kapasitesiyle fotoğraf, video, belge veya uygulamalar için oldukça ideal bir seçim. 4300 mAh'lık bataryaya sahip cihaz, gün boyu size eşlik etmeyi bekliyor. Nova 8i; 64 MP yüksek çözünürlüklü ana kamerası ve ultra geniş açılı, makro ve arka derinlik kamerası sayesinde kaliteli fotoğraflara imza atmanızı sağlıyor.

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3. Samsung Galaxy A72

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Orta segmentteki başarılı telefonlar arasına giren Samsung Galaxy A72; 6.7 inçlik AMOLED ekranıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Gücünü 5000 mAh'lık bataryasından alan cihaz kullanıcılarını uzun saatler yarı yolda bırakmıyor. Stereo hoparlörü ise yüksek kaliteli ses sistemlerini aratmıyor. Böylece müzik dinlerken veya film izlerken keyifli dakikalar yaşamanızı sağlıyor. Aynı zamanda Game Booster ve Frame Booster özelliklere sahip telefon oyun severlerin beklentisini bir hayli karşılıyor.

4. Oneplus 7T Pro

1440 x 3120 piksel çözünürlükteki 6.67 inçlik ekrana sahip Oneplus 7T Pro, kavisli ve şık tasarımıyla kullanım açısından konfor sağlıyor. 8 GB RAM kapasitesi uygulamalar arasında akıcı geçiş yapmanıza, oyunları zorlanmadan hızlı bir şekilde oynamanıza yardımcı oluyor. Yapay zekâyla desteklenmiş 48 MP ana kamerası ve gelişmiş kamera özellikleriyle benzersiz görüntüler yakalayabiliyorsunuz. Bununla birlikte 4K video desteği sayesinde kaliteli ve pikseli bozulmamış videolar da çekebiliyorsunuz.

5. Poco X3 Pro

Qualcomm Snapdragon 869 çipe sahip cihaz, piyasaya göre bütçe dostu ama yüksek performans bekleyenlerin beğenisini kazanıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunan Poco X3 Pro, 5160 mAh'lık bataryasıyla uzun ömürlü kullanım vadediyor. Cortex-A76 Kryo 485 işlemcisi ise oyunların ya da uygulamaların takılmadan rahatlıkla açılmasını sağlıyor. Böylece gerçekçi ve eşsiz bir kaliteyi kullanıcılarının önüne seriyor.

6. Xiaomi Pocophone F2 Pro

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Amiral gemisi deyince cep yakmayan telefonlar arasında gösterilen Xiaomi Pocophone F2 Pro yenilikçi özellikleriyle iPhone SE'ye aday. Donanım açısından rakiplerine meydan okuyan cihazın 4.700 mAh'lık batarya gücüyle 24 saat boyunca telefonunuzu şarj etme ihtiyacı duymuyorsunuz. Android 10 işletim sistemiyle çalışan F2 Pro'nun 64 MP'lik ana kamerasıyla ister kadrajınızı genişletebiliyor ister derinlik kamerasıyla en ince ayrıntıları bile fotoğraflayabiliyorsunuz.