Sonbahar aylarında severek kullanabileceğiniz far paletleri

Makyaj yaparken çeşitli konseptleri tercih ederken aynı zamanda içinde bulunduğumuz mevsimin renklerinden de sıklıkla etkileniyoruz. Mevsim boyunca havanın ve güneş ışığının parlaklığı sayesinde farklı renklerin hâkimiyeti söz konusu oluyor. Sonbaharın renkli dünyasında koyu pastel tonların güçlü yansımalarını keşfetmeye hazırsanız sizler için seçtiğimiz far paletlerini incelemeniz gerekiyor. İşte detaylar!

1. Sonbaharın etkisini adında taşıyan bir palet: Catherine Arley Meet With Me Autumn Eyeshadow

Sonbaharın gelmesiyle etrafı kahverengi ve turuncu alt tonlu renkler yavaş yavaş sarmaya başlıyor. Gün ışığı biraz daha etkisini azaltırken makyaj tercihlerinde de renk değişiklikleri yapmanın zamanı geliyor. Sonbahara hızlı bir hazırlık için Catherine Arley Meet With Me Autumn Eyeshadow, içindeki renk tonları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hem gündüz hem gece makyajlarında rahatlıkla tercih edilebilecek mat ve parlak tonları bir arada sunan palet, doğal bir görünümü makyajınıza taşıyor. Soğuk renk tonlarından hoşlanan biriyseniz bu ürünü incelemenizi öneriyoruz.

2. Hem günlük hem gece makyajlarınız için: Revolution Reloaded Velvet Rose Far Paleti

Renklerin etkisini hem kıyafetler ve aksesuarlarda hem makyaj ürünlerinde görmek mümkün oluyor. Gelişen makyaj teknolojileri sayesinde farklı tonlarda ve yüksek pigment içerikli ürünleri tercih ederek hemen her tarza uyumlu olan makyajlar yapılıyor. Revolution Reloaded Velvet Rose Far Paleti, içeriğindeki parlak ve mat yapıdaki farlar ile kullanıcıların dikkatini çekiyor. Kahvelerden pembelere, lacivertten ekru tonlara kadar geniş renk skalasını tek palete toplayan ürün, kaliteli yapısı ile etkili performans sunuyor. Hem gece hem günlük makyajlarınız için kullanabileceğiniz bir ürün arıyorsanız bu ürüne bakmanızda fayda var.

3. "Çantamda az yer kaplasın" diyenlere: New Well Porcelain Make Up 6 Pcs. Eyeshadow Palette Autumn

Güneşin etkisini yitirip havanın biraz daha soğumaya başladığı şu günlerde değişime ayak uydurmak için makyajınızda renk değişikliği yapabilirsiniz. Sabahları hızlıca makyaj yapmanızı sağlayan ve pratik taşıma imkânı sunan New Well Porcelain Make Up 6 Pcs. Eyeshadow Palette Autumn, tozutmayan yapısı ve güçlü pigmentasyonu ile ön plana çıkar. Sahip olduğu renk tonlarıyla sonbaharın enerjisini yüksek dozda barındıran palet, kolay kullanılması ile sıkça tercih ediliyor. Hızlı göz makyajı yapıp etkili sonuç elde etmeyi istiyorsanız bu far paletini inceleyebilirsiniz.

4. Yoğun tonları sevenler için: Maybelline New York The Nudes Far Paleti

Yoğun olduğunuz günlerde yaptığınız makyajın gün boyu kalıcı olmasını istiyorsanız kaliteli far paleti seçmeniz önem taşıyor. Hem gündüz hem gece davetleri için kolayca uyum sağlayan sonbahar tonları ise hızlı makyaj yapmanızı sağlıyor. Maybelline New York The Nudes Far Paleti, sahip olduğu renk tonları ile ister gece ister gündüz saatleri için uygun olacak makyajı hazırlamakta size yardımcı olacak bir skala oluşturuyor. 12 özel kahve ve bronz tonuyla sizi sonbaharın renkleriyle karşılayan bu palete şans vermeye ne dersiniz?

5. Etkili bakışlar için: NYX Professional Makeup Göz Farı Paleti - Ultimate Shadow Pallette Warm Neutrals

Sonbahar renklerini göz makyajında seven kişiler için hem sıcak hem soğuk tonları bir arada sunan far paletleri, kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Kaliteli yapısı ile en iyi far paletleri arasında yer alan NYX Professional Makeup Göz Farı Paleti - Ultimate Shadow Pallette Warm Neutrals; 16 farklı bütünleyici rengiyle mat, metalik, ışıltılı ve saten tonları bir arada sunuyor. Böylece sonbaharın etkisine uygun bir görünüm yaratmanın yolunu açıyor. Tozutmayan yapısıyla aynı zamanda kolayca makyaj yapmaya yardımcı olan ürünün makyaj malzemelerinizin arasında favoriniz olacağına şüphemiz hiç yok.

6. Sıcak tonlu sonbahar makyajı sevenlere: Alix Avien Eyeshadow Palette 555 Coffee Time

Makyaj ürünlerinde tonların etkisi kadar kullanım kolaylığı ve hafiflik hissinin önemine değinmeden olmaz. Zahmetsiz şekilde uygulanabilir olması ile öne çıkan Alix Avien Eyeshadow Palette 555 Coffee Time, aynı zamanda ultra ince olması ve ağırlık hissi vermemesi ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Homojen toz şeklindeki yapısıyla renkler arasındaki geçişleri yakalamada yüksek performans sunan palet, turuncu ve kahve alt tonlu makyajlar yapmak için elverişli olur. Sıcak tonlu sonbahar makyajlarını tercih eden biriyseniz bu ürünü sepetinize ekleyip güvenli şekilde satın alabilirsiniz.

7. Işıltılı ve ipeksi: Note Flawless Göz Far Paleti 02

Yumuşak dokusu sayesinde ipeksi bir uygulama sunan Note Flawless Göz Far Paleti 02, içeriğindeki mat parlak ve metalik pigmentlerle sonbaharın enerjisini yakalamanızı sağlıyor. Dokuz ayrı renk seçeneğini içinde barındıran ürün, hem sıcak hem soğuk tonlar ile çeşitlilik sunuyor. Bunun yanı sıra mat ve parlak şekilde üretilen palet, kullanıcıların farklı tarzda makyaj yapmalarına yardımcı oluyor. Küçük boyutu ile çantada kolayca taşınan ürün, istediğiniz her yerde makyajınızı tazeleme şansı sunuyor. Yoğun pigmenti sayesinde etkili göz makyajı yapmak için bu paleti sepetinize eklemenizi öneriyoruz.