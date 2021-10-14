KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Sonbahar depresyonuna dikkat! Kadınlar 4 kat daha yatkın

Sonbahar depresyonuna dikkat! Kadınlar 4 kat daha yatkın

14.10.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar ’sonbahar depresyonu’na 4 kat daha yatkın Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Özdemir, ”Sonbahar depresyonu açısından kadınlar erkeklere göre nerdeyse dört kat daha fazla risk altındadırlar. Sonbahar depresyonu her coğrafyada görülebilmekle birlikte kışın gündüz sürelerinde en fazla kısalma olan kuzey ülkelerinde daha sık görülmektedir“ dedi.

Sonbahar depresyonuna dikkat! Kadınlar 4 kat daha yatkın

Dr. Ayfer Özdemir sonbahar depresyonuna dair önemli bilgiler verdi. Özdemir, sonbaharda güneş ışınlarının azalması sonucunda vücudumuzda bulunan melatonin hormonunun artması biyolojik saatin bozulmasına, halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabildiğini söyleyerek, ”Aynı zamanda yine güneş ışınlarındaki azalma vücudumuzda bulunan serotonin miktarında azalmaya sebep olmakta, bu durum da mevsimsel depresyona yatkınlık oluşturmaktadır. İsteksizlik ve enerji azalması kişinin işlevselliğini bozduğu, belirtilerin iki haftadan uzun sürdüğü durumlarda sonbahar depresyonundan bahsedebiliriz” ifadelerini kullandı.

“GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANIN”

"Uykusuzluk veya sürekli uyuma isteği, iştahta artma ya da azalma, yorgunluk, enerji azalması, isteksizlik, daha önce keyif veren aktivitelerden keyif alamama, hüzünlü, mutsuz hissetme, dikkat ve konsantrasyonda azalma, cinsel istekte azalma gibi belirtiler görülebilir" diyen Psikiyatrist Özdemir, ”Belirtilerin arttığı, sürekli hale geldiği, günlük yaşamımızı etkilediği durumlarda psikiyatrik destek almak durumun ağırlaşmasının önüne geçecektir. Sonbahar depresyonundan korunmada, açık hava yürüyüşleri gibi düzenli sportif aktiviteler yapmak, gün ışığından daha fazla faydalanmaya çalışmak, uyku düzenimize ve beslenmemize dikkat etmek, bizi rahatlatan aktivitelere, hobilerimize daha fazla zaman ayırmaya çalışmak da faydalı olabilir. Sonbahar depresyonunun tedavisinde, kişi değerlendirilerek; duruma göre ilaç tedavisi, psikoterapi veya iki tedavi yönteminin bir arada kullanılması gibi tedavi seçenekleri uygulanır” şeklinde konuştu.

(İHA)

Depresyon belirtileri nelerdir? Cinsel istekte azalma nedenlerden sadece biri!Depresyon belirtileri nelerdir? Cinsel istekte azalma nedenlerden sadece biri!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar
Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılarSokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılar
Bu yağ ağrıyı bıçak gibi kesiyor!Bu yağ ağrıyı bıçak gibi kesiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Özgürlükler kasabası! Sadece bu iki şey yasak

Özgürlükler kasabası! Sadece bu iki şey yasak

Birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalar

Birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalar

Görenler ikizi zannetti! “Kendisini klonlamış”

Görenler ikizi zannetti! “Kendisini klonlamış”

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cilt lekerine son

Cilt lekerine son

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kötü kokunun kaynağı burası olabilir! Sürün ve 10 dakika bekleyin

Kötü kokunun kaynağı burası olabilir! Sürün ve 10 dakika bekleyin

Kokusuyla tüm duyuları uyaran erkek parfümleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran erkek parfümleri

Bu yöntemler sayesinde ağız kokusu nihayet sona erecek

Bu yöntemler sayesinde ağız kokusu nihayet sona erecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.