Sonbahar için kıyafet dolabında mutlaka olması gereken 12 tarz parça

1. Trençkot

Sonbaharın simgesi gibi… Ne çok sıcak ne de serin havalarda seni yarı yolda bırakmaz. Özellikle bej, haki ya da siyah gibi zamansız renklerde bir trençkot her kombini anında daha derli toplu ve havalı gösterir. Hem klasik hem spor parçalarla kolayca uyum sağlar.

2. Oversize kazak

Hem rahat hem de kombinlemesi kolay. Altına tayt, bol jean ya da mini etek fark etmez. Oversize bir kazakla hem sıcak kalır hem de minimal ama güçlü bir görünüm yakalarsın.

3. Dökümlü blazer ceket

Ne zaman ne giyeceğini bilemediğin günlerin kurtarıcısı. Okula da gider, akşam buluşmasına da… Özellikle ekose, gri ya da pastel tonlarda seçtiğin blazer’lar sonbaharın enerjisini yansıtırken seni her ortamda “stil sahibi” gösterir.

4. Deri ceket

Cool’luğun mevsimi sonbaharsa, onun yıldızı da kesinlikle deri ceket! Siyah klasik bir tercih ama bordo, taba gibi tonlarla farklılık katabilirsin. İçine sade bir tişört, altına mom jean ve bot, daha fazla söze gerek var mı?

5. Kalın dokulu elbise

Elbise giymeyi seviyorsan sonbaharda biraz daha dokulu kumaşlara geçiş vakti. Triko ya da jarse gibi kumaşlardan, belki midi boyda bir elbise hem şık hem konforlu olur. Üzerine uzun çizmelerle kombinleyerek romantik bir sonbahar havası yaratabilirsin.

6. Basic boğazlı kazak

İçine giymelik ama tek başına da yıldız olabilecek parçalardan biri. Beyaz, siyah, gri, taba gibi ana renklerde birkaç boğazlı kazak seni hem kat kat giyinme oyunlarında ustalaştırır hem de kombin kolaylığı sağlar. Hele blazer altına şahane durur.

7. Bol paça jean

Dar paçalar yavaş yavaş yerini daha rahat ve salaş kesimlere bırakıyor. Bol paça bir jean, özellikle kısa kazaklar veya crop üstlerle harika bir denge sağlar. Üstü salaş, altı bol ama doğru oranda olduğunda oldukça stil sahibi görünür.

8. Şık bir uzun çorap + mini etek ikilisi

Sonbaharda etek elbise giymek istiyorsan, uzun çoraplar kurtarıcıdır zaten. Mini etekle kombinlediğinde hem nostaljik hem de şık bir görünüm ortaya çıkar. Üzerine bol bir kazakla tamamladığında cool bir sonbahar kızısın!

9. Siyah, kahverengi, taba bot

Ayakkabıda sonbahar denince akla gelen ilk şey: bot! Siyah, kahverengi, taba gibi ana renklerde, düz ya da kısa topuklu bir bot hem pantolonlarla hem elbiselerle uyum sağlar. Kombinini sade tutup botla yıldızlaşabilirsin.

10. Büyük desenli atkı veya şal

Sadece soğuk havalarda ısıtmaz, kombinine karakter de katar. Özellikle düz renklerle giydiğinde atkın ya da şalın desenleri ön plana çıkar. Ekose, çizgili veya renk bloklu modellerle sade kıyafetlere hareket katabilirsin.

11. Bere veya fötr şapka

Hem kötü saç günlerini kurtarır hem de stil katmanı yükseltir. Oversize kazak, bol paça pantolon ve bir bere… Ya da uzun kabanın altına fötr şapka… Tercih senin ama sonuç aynı: fark yaratan bir sonbahar kombini.

12. Crossbody çanta

Yürürken elini serbest bırakman gerekebilir (özellikle yağmur bastırırsa ☔). Küçük ama kullanışlı bir çapraz çanta sonbaharda vazgeçilmezdir. Deri ya da süet gibi mevsime uygun materyallerle stilini tamamlayabilirsin.