Sonbahar stiline uygun modeller için makyaj malzemeleri önerileri

Yaz boyu rengarenk farların, rujların, ojelerin tadını yeteri kadar çıkardıysanız yavaş yavaş sonbahar temasına dönme vakti geldi. Korkmayın, sonbahar yaza göre pek renksiz sayılmaz hatta paletinizdeki seçeneklerin çoğalması hoşunuza bile gidebilir. Makyaj rutininize ekleyeceğiniz biraz romantizmle mevsimin büyülü atmosferine ayak uydurabilirsiniz.

Cildinizden başlayalım

Kusursuz bir makyajın sırrı, cilt bakımıdır. Aman diyelim; güneş etkisini yitirdi, diye cildinizin nemlenmeye ihtiyacı kalmadığı yanılgısına düşmeyin. Cica bitkisi özü içeren formülüyle hassas ve kuruyan ciltleri anında rahatlatan Clinique Moisture Surge Intense 72 saatle sonbahar makyajınıza başlamak için ilk adımı atabilirsiniz. Kremin nemlendirme etkisi 72 saat sürer. Sonbahar ne kadar yıpratıcı olursa olsun, antioksidan koruması sayesinde cildin nem bariyerini güçlü tutar. Nemlendiricinizi sürün, iyice emilmesini bekleyin, sıra makyajın diğer adımlarında.

Bazla devam edelim

Makyajınızın uzun süre dayanmasını istiyorsunuz ama o gün içinizden fondöten sürmek gelmedi. Cildinizdeki kusurları kapatmaya ihtiyacınız var, bütün bunları makyaj bazı kullanarak çözebilirsiniz. Üstüne de NYX Professional Makeup Bare With Me Spf30 Primer kullanıyorsanız cildinizi UVA ve UVB ışınlarından koruyabilirsiniz. Aman ha, sonbaharda güneş ışınlarının etkisini kaybettiğini düşünmek gibi bir yanılgıya düşmeyin deriz! Kenevir tohumu yağı içeren formülüyle cildinizi nemlendiren bu baz, makyaj öncesi pürüzsüz bir görünüm yaratmanıza yardım eder, yumuşacık yapısıyla cildiniz tarafından bir çırpıda emilir.

En sonbahar far paletini bulduk

Her biri sonbaharla mükemmel uyumlu 24 farklı renk, karşınızda New Well Autumn Eyeshadow Palette! Sıcak renkler, koyu tonlar, en sevilen nudelar, tek tek kullanabileceğini gibi renkleri birbiriyle karıştırıp daha fazla tona sahip olabilirsiniz. Parmak uçlarıyla bile uygulanabilecek kremsi dokusuyla aplikatör, fırça aramak zorunda kalmazsınız. Yüksek pigmentasyona sahip far paleti üzerinde gördüğünüz bütün renkler göz kapaklarınızda aynı tonu verir, gün boyu sizinle kalır. Sıkıcı ofis toplantılarından çılgın partilere, romantik anlardan keyifli buluşmalara, birkaç dakika içinde modunuzu değiştirir.

Gözyaşlarınızla akıp gitmesin

Sonbahar bu, belli mi olur? Yağmur yağar, romantik bir rüzgar eser ve gözyaşlarınız akıverir, makyajınız bozulmasın diye ağlayamazsınız. Bu mevsim gözyaşlarına limit yok, L'Oréal Paris Unlimited maskara var. Gün boyu kalıcı ve suya dayanıklı maskara açık renkli kirpiklerde bile takma kirpik etkisi yaratır. Maskarada ne sevmezsiniz, topak topak olmasını, kirpikleri birbirine yapıştırmasını, gün içinde dökülmesini ve fırça yapısından dolayı sürmenin eziyet haline dönüşmesini. İşte Unlimited maskara bütün bu istenmeyenleri listeden çıkarmayı başarmış.

Sonbaharda mat bitişleri seviyoruz

Sonbahar demek; makyajda mat bitişlerin başlaması, hatta yokmuş gibi doğal makyaja geçilmesi demek! Gerçi siz isterseniz yine de parlak tonları kullanmaya devam edebilirsiniz ama genel trendler bu yönde. Trende en uygun fondöteni açıklıyoruz: Maybelline New York Fit Me Matte+Poreless. Likit formdaki fondötenden yüzünüze birkaç nokta yapın, fırça ya da nemli bir süngerle cildinize yedirmeye başlayın. Güzelce yayıldığından emin olduğunuzda tamamdır. Kil içeren özel formülü sayesinde gün içinde cildinizin parlamayacağından emin olabilirsiniz.

Çantanın demirbaşı...

Göz kalemi almak istediğimizde ilk tercihimiz, siyah olur. Hadi değişiklik yapalım ve sonbahar tonlarına uyum sağlayalım, merak etmeyin çılgın bir değişiklik istemiyoruz, kahverengiyle yeni bir başlangıç teklif ediyoruz. Tereddütleriniz varsa 24 saat kalıcı, sürdükten birkaç saniye sonra sabitlenen, göz kapağınıza dilediğiniz çizgileri çekebileceğiniz Estee Lauder Double Wear Eye Pencil'ın Coffee tonuna bir göz atın deriz. Kahverengi tonlu göz kalemleri siyaha göre daha doğal bir görüntü oluşturur, yine de siyahta ısrarlıysanız serinin içinde var.

Biraz da ışıltı katalım

Highlighter'ını sürmeyene artık makyaj yapmış denmiyor. Aydınlatıcı meselesi hala birçoğumuzun tam olarak ne olduğunu çözemediği bir konu. Yüzünüzün daha ışıl ışıl görünmesini istediğiniz bölgelerine sürebileceğiniz aydınlatıcılar; aynı zamanda kontür vermek, derinlik yaratmak için de kullanılır. Aman fazla sürmeyin, abartırsanız ortalıkta disko topu gibi dolanabilirsiniz. Gelelim konuya, biz sizin için L'Oréal Paris'in La Vie En Glow aydınlatıcı paletlerini seçtik. Paletlerden bir tanesi toprak tonları ile sıcak ve ışıltılı görünüm, diğeri de inci gibi parlak ama soğuk bir ışıltı yaratıyor, ikisini de satın almak isteyebilirsiniz.

Tek bir rujla mı, asla!

Her modun başka bir rengi var; sonbahar da o kadar renkli ki, çantanızda taşıyabileceğiniz kadar kompakt, canınız istediği zaman dudaklarınızın rengini değiştirebileceğiniz kadar renkli BenNye dudak paletine ne dersiniz? Nude tonlar, pembe seçenekleri, nar çiçeğinden başlayan kırmızılar, kahverengi ve mor, sanki her ihtiyacınızı karşılamaya hazır. Fırça ile uygulanan rujların her birini bir diğeri ile karıştırarak daha çok ruj yaratabilirsiniz. Paleti önermek bizden, yaratıcılığınızı sonuna kadar konuşturmak sizden.

Ruby Woo'suz olmaz

Far tamam, maskara tamam, nemlendiriciyi bulduk, ruj paletinizi de seçtik ama kırmızı her zaman tek başına olmalı. Hangi kırmızı mı? Kırmızı halının kırmızısı, M.A.C Retro Matte Ruby Woo. Abartısız tüm zamanların en popüler kırmızı ruju olan Ruby Woo'nun kırmızı halıya kaç kere çıktığını kimse bilmiyor. Bana kırmızı ruj hiç yakışmıyor diye kırmızılara bakıp bakıp iç geçirenler arasında mısınız, bugün şanslı gününüz, kalıcılığı, matlığı ve efsane tonu ile ünlü Ruby Woo'nun ününe ün katan bir başka özelliği de ten rengi ayırmaması. Bir maskara, bir Ruby Woo; dışarı çıkmaya hazırsınız.

Kaşlarınızı unutmadık

Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kaşlarınıza eliniz değmezse makyajınız yarım kalır. Kaşlar, yüzün bütün ifadesini belirler. Herkesin kaş renginin aynı olmadığını biliyoruz, o yüzden buraya Maybelline New York Master Brow Pro kaş paletini aldık. Uygulaması çok basit, fırça ile vaksı kaşlarınıza çok az uygulayıp sabitleyin, boşlukları pudra ile doldurun. Herkesin kaş rengi farklı, koyusu var, siyaha yakını var, kumralı ve hatta sarısı bile var. Paleti satın almadan önce kaş renginize uygun tonları içereni seçebilirsiniz.

Asla makyajla uyumuyoruz

Makyaj yapmayı seviyorsunuz ama makyajınızın güzel görünmesi için ilk kural, cildinizin güzel görünmesidir. Makyajı temizlemeden uyumak cildinize düşündüğünüzden çok daha fazla zarar verir. Cilt kendini yenileyemez, akne ve siyah noktalar oluşmaya başlar, yaşlanma hızlanır, uzun vadede alerji riski oluşur. Kendiniz için birkaç dakika daha ayırıp Bioderma Sensibio H2O misel su ile makyajınızı ve gün boyunca yüzünüzde biriken kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Durulama gerektirmeyen temizleyici gözeneklerinizi de tıkamayacağından cildiniz nefes almaya devam eder.

