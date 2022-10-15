Sonbahar ve kış aylarına çok yakışan yüksek kalıcılığa sahip etkileyici kadın parfümleri

Kokular, duygularımıza hitap eder ve kokularla aramızdaki ilişki oldukça özeldir. Örneğin bir kişinin burnuna çok hoş gelen bir koku, bir başkasına çok ağır gelebilir. Bu nedenle parfüm tercihlerimiz tarzımızı yansıtır, bize özeldir. Hâliyle tenimize en yakışan parfümü, duygularımıza en hitap eden kokuyu bulabilmek de öyle kolay değildir. Bazen bu arayış yıllar sürebilir. Fakat bazı özel kokular vardır ki herkesi etkileyebilecek güçtedir. Sizin için hazır sonbahar mevsimi de gelmişken, hem sonbahar hem de kış aylarında kullanabileceğiniz yüksek kalıcılığa ve etkileyiciliğe sahip kadın parfümlerini seçtik. İşte, kokunuzu alan herkesin "Bu hangi parfüm?" diye soracağı o efsanevi kokular...
Kullanıcı yorumları
"Mükemmel koku."
Kullanıcı yorumları
"Kokusu muhteşem, hafif baharatlı ama aynı zamanda çok fresh çiçeksi bir kokusu var. Ben ağır ve yoğun baharat notaları içeren kokuları sevmediğimden çok şüphede kalarak almıştım ama çok çok iyi kokuyor. Gün içinde üzerinizde kaldıkça kokusu da oturuyor."
Kullanıcı yorumları
"Kız arkadaşıma aldım, yılbaşı hediyesi. Kokuya aşık olduk. Ben bu kadar fresh ve güzel koku görmedim."
Kullanıcı yorumları
"Anneme hediye aldım. Sanırım annemin üzerinde dünyanın en güzel kokusu. Çiçeksi bir kokusu var . Ne ağır bir koku ne de hafif uçucu... Tam ayarında."
Kullanıcı yorumları
"Kokusu muhteşem ve çok kalıcı. Ayrıca şişesi de çok şık."
Kullanıcı yorumları
"Güzel parfüm. Kendine has bir tarzı var."
Kullanıcı yorumları
"Buram buram vanilya kokusuna doymak isteyenlere önerimdir. Müthiş bir parfüm. Ne ağır ne hafif. Aşık olunası bir koku."
Kullanıcı yorumları
"Çok kaliteli bir koku ve hareket ederken etrafınıza yayılıyor insanlar hissediyor, kokun ne diye soruyorlar."
Kullanıcı yorumları
"Çiçeksi bir koku. Güzel, baharlık bir parfüm. Eşime hediye aldım. O da, ben de sevdik."
Kullanıcı yorumları
"Fresh bir koku olmasına rağmen yaza değil de daha çok kışa yakıştırdığım bir koku. Daha sonra fark ettim ki içinde çiçeklerle birlikte baharat notaları da varmış. İlkinde arkadaşım hediye etmişti, bitince ikinciyi buradan aldım."
"Minicik bir şişe ama bir parfüm ancak bu kadar güzel kokabilir bundan sonra tek favorim kalıcılığı da çok iyi."
Kullanıcı yorumları
"Sürekli kullandığım bir parfüm ne zaman sıksam soruyorlar."
Kullanıcı yorumları
"Yıllardır severek kullandığım, vazgeçemediğim bir parfüm. Çiçek gibi kokmak isteyen kadınlar, doğru parfüm budur. Kokunuzu merak edecekler, kaçırmayın derim. Teşekkürler."
Kullanıcı yorumları
"Efsane koku Si! Hiç pişman olmayacağınız ürün. Fiyatı yüksek ama bu kokuya değer."
Kullanıcı yorumları
"Yaşasın Lancome diyorum! İnanılmaz bir koku, alışılmışın dışında koku arayanlara... Bende parfüm çok kalmaz, bunun kokusu resmen gitmiyor."
Kullanıcı yorumları
"Yıllardır severek kullandığım koku."