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Sonbahar ve kış aylarına çok yakışan yüksek kalıcılığa sahip etkileyici kadın parfümleri

14.10.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Öyle bir parfümüm olsun ki, hem tenime çok yakışsın hem de kokumu alan çok etkilensin" diyenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Duygularınızı harekete geçiren, sonbahar ve kış aylarına çok yakışan en etkileyici kadın parfümlerini sizin için derledik! Sizi etkileyiciliği ve kalıcılığı son derece yüksek kadın parfümleriyle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. İşte detaylar!

Sonbahar ve kış aylarına çok yakışan yüksek kalıcılığa sahip etkileyici kadın parfümleri

Kokular, duygularımıza hitap eder ve kokularla aramızdaki ilişki oldukça özeldir. Örneğin bir kişinin burnuna çok hoş gelen bir koku, bir başkasına çok ağır gelebilir. Bu nedenle parfüm tercihlerimiz tarzımızı yansıtır, bize özeldir. Hâliyle tenimize en yakışan parfümü, duygularımıza en hitap eden kokuyu bulabilmek de öyle kolay değildir. Bazen bu arayış yıllar sürebilir. Fakat bazı özel kokular vardır ki herkesi etkileyebilecek güçtedir. Sizin için hazır sonbahar mevsimi de gelmişken, hem sonbahar hem de kış aylarında kullanabileceğiniz yüksek kalıcılığa ve etkileyiciliğe sahip kadın parfümlerini seçtik. İşte, kokunuzu alan herkesin "Bu hangi parfüm?" diye soracağı o efsanevi kokular...

1. Gucci - Bloom Ambrosia Di Fiori Eau De Parfum

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Kullanıcı yorumları

  • "Mükemmel koku."

  • "Bir parfümüm olsun yıllarca benimle kalsın istiyordum. Onlarca parfüm denedim. Aradığımı bu parfümde buldum. Hayranım kokusuna."
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2. Yves Saint Laurent - Libre Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T152535.554

Kullanıcı yorumları

  • "Kokusu muhteşem, hafif baharatlı ama aynı zamanda çok fresh çiçeksi bir kokusu var. Ben ağır ve yoğun baharat notaları içeren kokuları sevmediğimden çok şüphede kalarak almıştım ama çok çok iyi kokuyor. Gün içinde üzerinizde kaldıkça kokusu da oturuyor."

  • "Müthiş bir koku ya, seneler sonra parfümümü değiştirtti bana."
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3. CHLOE - Signature Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T162551.304

Kullanıcı yorumları

  • "Kız arkadaşıma aldım, yılbaşı hediyesi. Kokuya aşık olduk. Ben bu kadar fresh ve güzel koku görmedim."

  • Chloe klasiği. Bu kokuyu bir yerlerden duymuşsunuzdur. Eğer çiçeksi kokuları seviyorsanız kör alış yapabilirsiniz."
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4. Valentino - Born In Roma Donna Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T153954.261

Kullanıcı yorumları

  • "Anneme hediye aldım. Sanırım annemin üzerinde dünyanın en güzel kokusu. Çiçeksi bir kokusu var . Ne ağır bir koku ne de hafif uçucu... Tam ayarında."

  • "Fiyatını sonuna kadar hak eden bir parfüm."
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5. Carolina Herrera Good Girl Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T152803.621

Kullanıcı yorumları

  • "Kokusu muhteşem ve çok kalıcı. Ayrıca şişesi de çok şık."

  • "Tam sonbahar kokusu... Severek kullandığım, sonbahar aylarında vazgeçemediğim bir koku olduğu için düşünmeden aldım."
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6. Michael Kors - Gorgeous Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T152653.035

Kullanıcı yorumları

  • "Güzel parfüm. Kendine has bir tarzı var."

  • "Yaz kış kullanıyorum çünkü vazgeçemiyorum. Her ortama, her mevsime yakışıyor bence."
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7. Tom Ford - Métallique Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T152512.205

Kullanıcı yorumları

  • "Buram buram vanilya kokusuna doymak isteyenlere önerimdir. Müthiş bir parfüm. Ne ağır ne hafif. Aşık olunası bir koku."

  • "Kalıcılığına hayranım. Bayılıyorum bu kokuya. Ne denir ki? Çok ama çok etkileyici."
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8. Burberry - Her Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T152613.275

Kullanıcı yorumları

  • "Çok kaliteli bir koku ve hareket ederken etrafınıza yayılıyor insanlar hissediyor, kokun ne diye soruyorlar."

  • "Müthiş bir kokusu var. Çok çok kalıcı. Tavsiye ederim."
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9. Giorgio Armani - My Way Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T152746.464

Kullanıcı yorumları

  • "Çiçeksi bir koku. Güzel, baharlık bir parfüm. Eşime hediye aldım. O da, ben de sevdik."

  • "Tek kelimeyle ba-yıl-dım ! Çiçeksi kokusu, kalıcılığı harika. Yaz kış kullanıma, her tene uygun."
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10. Lancome - Miracle Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T152941.696

Kullanıcı yorumları

"Fresh bir koku olmasına rağmen yaza değil de daha çok kışa yakıştırdığım bir koku. Daha sonra fark ettim ki içinde çiçeklerle birlikte baharat notaları da varmış. İlkinde arkadaşım hediye etmişti, bitince ikinciyi buradan aldım."

  • "Minicik bir şişe ama bir parfüm ancak bu kadar güzel kokabilir bundan sonra tek favorim kalıcılığı da çok iyi."

  • Ürünü İncele

11. Mugler - Alien Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T152855.296

Kullanıcı yorumları

  • "Sürekli kullandığım bir parfüm ne zaman sıksam soruyorlar."

  • "Gerçekten muhteşem bir parfüm keşke büyük boyunu alsaydım."
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12. Viktor Rolf - Flowerbomb Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T152958.239

Kullanıcı yorumları

  • "Yıllardır severek kullandığım, vazgeçemediğim bir parfüm. Çiçek gibi kokmak isteyen kadınlar, doğru parfüm budur. Kokunuzu merak edecekler, kaçırmayın derim. Teşekkürler."

  • "Kalıcılığı ve kokusu muh-te-şem! Umarım fiyatı bu aralarda seyreder çünkü bu kaliteye gerçekten değer."
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13. Giorgio Armani - Si Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T152918.364

Kullanıcı yorumları

  • "Efsane koku Si! Hiç pişman olmayacağınız ürün. Fiyatı yüksek ama bu kokuya değer."

  • "Daha önce kullandığım bir koku. Oldukça kalıcı ve güzel kokusu var. Kendime doğum günü hediyem."
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14. Lancome - Idole Aura Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T152451.110

Kullanıcı yorumları

  • "Yaşasın Lancome diyorum! İnanılmaz bir koku, alışılmışın dışında koku arayanlara... Bende parfüm çok kalmaz, bunun kokusu resmen gitmiyor."

  • "Kokusu müthiş, bence Lancome'un en iyi parfümü. Yalnız şişesinin altı dar ve küçük olduğu için dik durmuyor, yan yatırarak saklıyorum."
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15. Nina Ricci - Ricci Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-14T152629.270

Kullanıcı yorumları

  • "Yıllardır severek kullandığım koku."

  • "Ne zaman sıksam hemen sorarlar. Çok güzel bir koku. Mutlaka deneyin."
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