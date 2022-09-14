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Kokusuyla büyüleyen dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümleri

14.09.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parfüm deyince herkesin aklına gelen, belli başlı markalar ve o markaların adeta imzası olan kokular bulunuyor. Chanel No 5, Dior J’adore derken liste uzayıp gidiyor. Bugün sizin için kokusuyla hafızalara kazınmış, en beğenilen kadın parfümlerini derledik. Bir fıs sıktığınız anda etrafınızdaki herkesi büyüleyecek, en çekici parfümlerin dünyasına hoş geldiniz. İşte detaylar!

Kokusuyla büyüleyen dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümleri

İçindekiler

  • 1. Karakteristik bir koku: Lancome La Vie Est Belle
  • 2. Zengin ve büyüleyici: Chanel No 5
  • 3. İddialı kokusuyla: Dior J’adore
  • 4. Hayranlık verici bir koku: Chanel Coco Mademoiselle
  • 5. Romantik ve göz alıcı: Giorgio Armani Si
  • 6. Olağanüstü ve gizemli: Thierry Mugler Alien
  • 7. Enerjisi yüksek bir koku: Christian Dior Joy Intense
  • 8. Büyüleyici bir koku arayanlara: Yves Saint Laurent Black Opium
  • 9. Çiçeklerin dünyasına adım atın: Marc Jacobs Daisy
  • 10. İddialı bir koku arayanlara: Clinique Aromatics Elixir

Kokuların duygularımız üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu çok uzun yıllardır biliniyor. Burnumuz hoş bir kokuyla karşılaştığında, bu bizim kendimizi mutlu hissetmemizi sağlayabiliyor. Bu nedenle parfümler yüzyıllardır hayatımızda yer alıyor. Ve öyle parfümler var ki, güçlü ve etkili kokularıyla herkesin gönlünü fethediyor. Her yıl en çok satanlar listesine giren, yılların eskitemediği klasikleşmiş en iyi kadın parfümlerini sizin için derledik! Haydi detaylara geçelim.

1. Karakteristik bir koku: Lancome La Vie Est Belle

Adsız tasarım - 2022-09-14T090541.351

Kullanıcı yorumları:

  • "İnanılmaz harika! Benim vazgeçemediğim tek koku olduğu için indirimdeyken aldım. İnanılmaz kalıcı bir koku kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Kokusuna bayılıyorum. Bu kadar kalıcı bir parfüm daha önce görmedim."
Ürünü İncele

2. Zengin ve büyüleyici: Chanel No 5

Adsız tasarım - 2022-09-14T090236.338

Kullanıcı yorumları:

  • "Bu parfümü sıktığımda kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Hafif gibi ama aynı zamanda tarif edemediğim güçlü bir kokusu var. Her mevsim kullanıyorum."

  • "Kalıcılığı orta seviye diyebilirim. Daha kalıcı parfümler kullandığım için bu kıyası yapabiliyorum ama yine de kalıcılık konusunda oldukça tatminkar ve harika bir parfüm. Mutlaka denenmeli."
Ürünü İncele

3. İddialı kokusuyla: Dior J’adore

Adsız tasarım - 2022-09-14T090152.634

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok hafif bir parfüm değil. O nedenle ben kış aylarında kullanıyorum. Kokusuna bayılıyorum."

  • "Dior farkı bu kokudan yıllardır vazgeçemiyorum."
Ürünü İncele

4. Hayranlık verici bir koku: Chanel Coco Mademoiselle

Adsız tasarım - 2022-09-14T090612.384

  • "Kokuya hayran kaldım. Çok kalıcı bir koku. İşe giderken sıkıyorum, tüm gün kokuyu tekrarlamaya gerek kalmıyor.

  • "Yıllardır kullandığım tek parfüm. Bir arkadaşım tanıştırmıştı bu parfümle beni ve iyi ki tanıştırmış. Çok çok seviyorum."
Ürünü İncele

5. Romantik ve göz alıcı: Giorgio Armani Si

Adsız tasarım - 2022-09-14T090357.307

Kullanıcı yorumları:

  • "İlk lüks parfüm alışverişim. Minik bir parfüm ama bence ilk deneme için yeterli. Kör atış yaptım bu arada daha önce denemediğim bir kokuydu. Oldukça hoş."

  • "Yıllardır vazgeçemediğim, ağır olmayan ama etkileyici bir koku. Her ortama uyum sağlıyor. İndirimdeyken stoklamak için aldım."
Ürünü İncele

6. Olağanüstü ve gizemli: Thierry Mugler Alien

Adsız tasarım - 2022-09-14T090327.359

Kullanıcı yorumları:

  • "Yılladır kullandığım bir koku çok memnumum."

  • "En sevdiğim parfüm kokusu, harika."
Ürünü İncele

7. Enerjisi yüksek bir koku: Christian Dior Joy Intense

Adsız tasarım - 2022-09-14T090645.371

Kullanıcı yorumları:

  • "Harika bir koku. Müthiş güzel. Herkes ne kullanıyorsun diye soruyor. Öyle güzel."

  • "Kalıcılığı bence yüksek ve etkileyici bir koku. Yıllardır vazgeçemedim."
Ürünü İncele

8. Büyüleyici bir koku arayanlara: Yves Saint Laurent Black Opium

Adsız tasarım - 2022-09-14T090424.325

Kullanıcı yorumları:

  • "Dünyanın en güzel kokusu olabilir."

  • "Yıllardır kullanıyorum. Vazgeçemediğim bir koku. Yanık şeker sevenlere…"
Ürünü İncele

9. Çiçeklerin dünyasına adım atın: Marc Jacobs Daisy

Adsız tasarım - 2022-09-14T090304.329

Kullanıcı yorumları:

  • "Yıllardır kullandığım, misler gibi kokan tertemiz bir parfüm."

  • "Çiçeksi temiz kokulardan hoşlanıyorsanız bayılacağınız bir koku olacaktır. Hep dönüp dönüp kullandığım canım mis parfümüm."
Ürünü İncele

10. İddialı bir koku arayanlara: Clinique Aromatics Elixir

Adsız tasarım - 2022-09-14T090452.314

Kullanıcı yorumları:

  • "Senelerdir severek kullandığım parfüm. Kış aylarında kullanımı daha uygun bir parfüm yazın ağır olabilir."

  • "Zaten severek kullandığım bir parfüm esans değeri çok yüksek kalıcılığı gün boyu kıyafetten yıkayana kadar çıkmıyor iddialı kaliteli."
Ürünü İncele

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