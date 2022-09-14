Kokusuyla büyüleyen dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümleri

Kokuların duygularımız üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu çok uzun yıllardır biliniyor. Burnumuz hoş bir kokuyla karşılaştığında, bu bizim kendimizi mutlu hissetmemizi sağlayabiliyor. Bu nedenle parfümler yüzyıllardır hayatımızda yer alıyor. Ve öyle parfümler var ki, güçlü ve etkili kokularıyla herkesin gönlünü fethediyor. Her yıl en çok satanlar listesine giren, yılların eskitemediği klasikleşmiş en iyi kadın parfümlerini sizin için derledik! Haydi detaylara geçelim.

1. Karakteristik bir koku: Lancome La Vie Est Belle

Kullanıcı yorumları:

"İnanılmaz harika! Benim vazgeçemediğim tek koku olduğu için indirimdeyken aldım. İnanılmaz kalıcı bir koku kesinlikle tavsiye ederim."

"Kokusuna bayılıyorum. Bu kadar kalıcı bir parfüm daha önce görmedim."

2. Zengin ve büyüleyici: Chanel No 5

Kullanıcı yorumları:

"Bu parfümü sıktığımda kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Hafif gibi ama aynı zamanda tarif edemediğim güçlü bir kokusu var. Her mevsim kullanıyorum."

"Kalıcılığı orta seviye diyebilirim. Daha kalıcı parfümler kullandığım için bu kıyası yapabiliyorum ama yine de kalıcılık konusunda oldukça tatminkar ve harika bir parfüm. Mutlaka denenmeli."

3. İddialı kokusuyla: Dior J’adore

Kullanıcı yorumları:

"Çok hafif bir parfüm değil. O nedenle ben kış aylarında kullanıyorum. Kokusuna bayılıyorum."

"Dior farkı bu kokudan yıllardır vazgeçemiyorum."

4. Hayranlık verici bir koku: Chanel Coco Mademoiselle

"Kokuya hayran kaldım. Çok kalıcı bir koku. İşe giderken sıkıyorum, tüm gün kokuyu tekrarlamaya gerek kalmıyor.

"Yıllardır kullandığım tek parfüm. Bir arkadaşım tanıştırmıştı bu parfümle beni ve iyi ki tanıştırmış. Çok çok seviyorum."

5. Romantik ve göz alıcı: Giorgio Armani Si

Kullanıcı yorumları:

"İlk lüks parfüm alışverişim. Minik bir parfüm ama bence ilk deneme için yeterli. Kör atış yaptım bu arada daha önce denemediğim bir kokuydu. Oldukça hoş."

"Yıllardır vazgeçemediğim, ağır olmayan ama etkileyici bir koku. Her ortama uyum sağlıyor. İndirimdeyken stoklamak için aldım."

6. Olağanüstü ve gizemli: Thierry Mugler Alien

Kullanıcı yorumları:

"Yılladır kullandığım bir koku çok memnumum."

"En sevdiğim parfüm kokusu, harika."

7. Enerjisi yüksek bir koku: Christian Dior Joy Intense

Kullanıcı yorumları:

"Harika bir koku. Müthiş güzel. Herkes ne kullanıyorsun diye soruyor. Öyle güzel."

"Kalıcılığı bence yüksek ve etkileyici bir koku. Yıllardır vazgeçemedim."

8. Büyüleyici bir koku arayanlara: Yves Saint Laurent Black Opium

Kullanıcı yorumları:

"Dünyanın en güzel kokusu olabilir."

"Yıllardır kullanıyorum. Vazgeçemediğim bir koku. Yanık şeker sevenlere…"

9. Çiçeklerin dünyasına adım atın: Marc Jacobs Daisy

Kullanıcı yorumları:

"Yıllardır kullandığım, misler gibi kokan tertemiz bir parfüm."

"Çiçeksi temiz kokulardan hoşlanıyorsanız bayılacağınız bir koku olacaktır. Hep dönüp dönüp kullandığım canım mis parfümüm."

10. İddialı bir koku arayanlara: Clinique Aromatics Elixir

Kullanıcı yorumları:

"Senelerdir severek kullandığım parfüm. Kış aylarında kullanımı daha uygun bir parfüm yazın ağır olabilir."

"Zaten severek kullandığım bir parfüm esans değeri çok yüksek kalıcılığı gün boyu kıyafetten yıkayana kadar çıkmıyor iddialı kaliteli."