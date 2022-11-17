SONDAKİKA | Kabusa uyandılar! Ukrayna'nın birçok kentinde patlama sesleri, ülke genelinde alarm verildi

Son dakika: Ukrayna basınında yer alan bilgiye göre, Dinyeper, Odessa, Harkov bölgelerinden bu sabah saatlerinde patlamalar duyuldu. Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı ilan edildi.

'EN BÜYÜK SALDIRI'

Rusya, geçtiğimiz gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında bulunduğu birçok kente hava saldırısı düzenlemişti. Yapılan saldırısının savaşın başladığı tarihten bu yana altyapıyı hedef alan en büyük saldırı olduğu belirtilmişti.

GİZEMLİ FÜZE PANİĞE YOL AÇTI

Öte yandan Rus füzelerine karşı Ukrayna'nın fırlattığı S-300 füzesi Polonya'ya düşmüştü. Ukrayna sınırındaki bir köye düşmesi sonucu 2 kişinin ölümüne yol açan füzenin kime ait olduğu tartışma başlatmış ve peş peşe ülkelerden açıklamalar gelmişti.



