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  4. SONDAKİKA | Kabusa uyandılar! Ukrayna'nın birçok kentinde patlama sesleri, ülke genelinde alarm verildi

SONDAKİKA | Kabusa uyandılar! Ukrayna'nın birçok kentinde patlama sesleri, ülke genelinde alarm verildi

17.11.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın 3 kentinde patlama sesleri duyuldu. Ülke genelinde hava saldırı alarmı verildi. Rusya, geçtiğimiz gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında bulunduğu birçok şehre hava saldırısı düzenlemişti. Bu saldırının 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana altyapıyı hedef alan en büyük saldırı olduğu açıklanmıştı.

SONDAKİKA | Kabusa uyandılar! Ukrayna'nın birçok kentinde patlama sesleri, ülke genelinde alarm verildi

Son dakika: Ukrayna basınında yer alan bilgiye göre, Dinyeper, Odessa, Harkov bölgelerinden bu sabah saatlerinde patlamalar duyuldu. Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı ilan edildi.

'EN BÜYÜK SALDIRI'

Rusya, geçtiğimiz gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında bulunduğu birçok kente hava saldırısı düzenlemişti. Yapılan saldırısının savaşın başladığı tarihten bu yana altyapıyı hedef alan en büyük saldırı olduğu belirtilmişti.

GİZEMLİ FÜZE PANİĞE YOL AÇTI

Öte yandan Rus füzelerine karşı Ukrayna'nın fırlattığı S-300 füzesi Polonya'ya düşmüştü. Ukrayna sınırındaki bir köye düşmesi sonucu 2 kişinin ölümüne yol açan füzenin kime ait olduğu tartışma başlatmış ve peş peşe ülkelerden açıklamalar gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

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