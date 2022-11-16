SON DAKİKA: Gizemli füze birçok ülkeyi birbirine düşürdü! ABD'nin son açıklaması Rusya'yı destekledi: Gözler Ukrayna'da!

Son dakika haberi: 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzelerin sahibi kim? Dünya tabiri caizse bu sorunun cevabını arıyor. Polonya cephesinden gece yarısı bir açıklama geldi, ordunun savaş durumuna geçtiği bildirildi. ABD Başkanı Biden, bu gelişmeler ışığında bir açıklama yaparak füzelerin Rusya'ya ait olmadığını duyurdu. ABD'li yetkililerin Biden'ı destekleyen açıklaması ise okları Ukrayna'ya yöneltti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: HERKESİN AKLINDA AYNI SORU VAR! GİZEMLİ FÜZE KİMİN?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan bir köye düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füzelerin sahibinin kim olduğu ortaya çıkmadı. ABD Başkanı Joe Biden, dikkat çeken bir açıklama yaptı ve 'Soruşturma bitene kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor' dedi.

RUSYA: BİZİMLE İLGİSİ YOK

Rusya Savunma Bakanlığı da dün gece yarısı bir açıklama paylaşarak, olayın kendisiyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Przewodow köyüne düşen füzenin hangi ülke tarafından ateşlendiğine yönelik net bir bilgi bulunmuyor. Bakanlık ayrıca "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." açıklamasında bulunmuştu.

ABD'NİN AÇIKLAMASI ORTALIĞI KARIŞTIRACAK

Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, dün akşam saatlerinde Polonya'ya düşen füzeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkililer, ilk bulguların Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini gösterdiğini söyledi.

SON DAKİKA: POLONYA'DAN SAVAŞ SÖZLERİ: HAZIR OLUN

Polonya hükümet sözcüsü Piotr Müller, meydana gelen patlamada iki vatandaşlarının hayatını kaybettiğini ordunun savaşa hazır duruma geçtiğini belirtti.

NATO da Polonya ile süreçle ilgili yakın temas içinde olduklarını füzenin kaynağını araştırdıklarını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'deki konuşmasında 'Polonya'daki füzeyle ilgili Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duyuyorum. Rusya'nın açıklaması bizim için önemli. Detaylı araştırmalar devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

