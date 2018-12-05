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Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 09:27 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, bugün kaleme aldığı 'Seçimin Sihri' başlıklı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli olarak seçmenin korkularına hitap ettiğini ve bunda da bir hayli başarılı olduğunu öne sürdü.

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'korku satışı' yaptığını belirttiği yazısında 7 Haziran - 1 Kasım 2015 seçimler sürecinde bunun somut örneğinin yaşandığını ve Erdoğan'ın 'korku taktiği' ile AK Parti'nin oylarını beş ayda yüzde 40.87'den, yüzde 49.50'ye çıkardığını ifade etti.

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İşte Soner Yalçın'ın dikkat çeken yazısındaki ilgili o bölüm;

"Reklam dünyasını anladık!

Peki... Korku, seçim sandığına nasıl yansıyor?

Şundan sordum...

Yıllardır CHP kampanyası yapanlar ve kimi köşe yazarları bu partiye şöyle akıl verdi:

"AKP'yi eleştirme! Sen ne yapacağını anlat!"

Yani, "negatif değil, pozitif kampanya yap!" Hâlâ da öyle diyorlar.

O halde...

D. Trump'ın, seçmende oluşan Meksikalı göçmenler korkusuna karşılık "sınıra duvar öreceğim" vaadi vererek iktidar olmasını nasıl değerlendireceğiz?

Avrupa'daki faşist partilerin mülteci korkusu üzerinden oy patlaması yaptığını görmezden mi geleceğiz?

Neden Erdoğan, İYİ Parti yokmuş gibi davranıyor?

Neden Erdoğan, CHP ile HDP ittifakından söz ediyor?

Çünkü Erdoğan sürekli seçmenin korkularına hitap ediyor!

Üstelik korkuyla, gerçeği saptırıyor!

Ve seçmeni kendi yarattığı CHP önyargısıyla yanına çekiyor.

Evet, Erdoğan "korku satışı" yapıyor. Bunda da hayli başarılı:

7 Haziran- 1 Kasım 2015 seçimler sürecinde bunun somut örneği yaşandı. Erdoğan "korku taktiğiyle" AKP'nin oylarını beş ayda yüzde 40.87’den, yüzde 49.50'ye çıkardı!

Önümüzdeki yerel seçimde de Erdoğan'ın "korku silahını" kullanacağından kuşku yok. Geziyi, Soros'u filan gündeme taşıması bunun göstergesi...

Peki..."

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
siz önce halkı anlayın kendinizi avutup durmayın git sen önce sizin zihniyeti değişik olan kişilere söyleyin artık bu klişe laflar sıktı
bunu ben yıllardır söylüyorum,adam boş yere bir gecede milliyetçi kesilmedi 7 Haziran seçimlerinde istediği oyu alamayınca, milliyetçi muhafazakâr zombileri oyunu almak için Güneydoğu'yu yerle bir etti.Bu da demek oluyor ki istediği oyu alamazsa her şeyi yapabilir.
YETER artık kuzucuklar
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