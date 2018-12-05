Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'korku satışı' yaptığını belirttiği yazısında 7 Haziran - 1 Kasım 2015 seçimler sürecinde bunun somut örneğinin yaşandığını ve Erdoğan'ın 'korku taktiği' ile AK Parti'nin oylarını beş ayda yüzde 40.87'den, yüzde 49.50'ye çıkardığını ifade etti.

İşte Soner Yalçın'ın dikkat çeken yazısındaki ilgili o bölüm;

"Reklam dünyasını anladık!

Peki... Korku, seçim sandığına nasıl yansıyor?

Şundan sordum...

Yıllardır CHP kampanyası yapanlar ve kimi köşe yazarları bu partiye şöyle akıl verdi:

"AKP'yi eleştirme! Sen ne yapacağını anlat!"

Yani, "negatif değil, pozitif kampanya yap!" Hâlâ da öyle diyorlar.

O halde...

D. Trump'ın, seçmende oluşan Meksikalı göçmenler korkusuna karşılık "sınıra duvar öreceğim" vaadi vererek iktidar olmasını nasıl değerlendireceğiz?

Avrupa'daki faşist partilerin mülteci korkusu üzerinden oy patlaması yaptığını görmezden mi geleceğiz?

Neden Erdoğan, İYİ Parti yokmuş gibi davranıyor?

Neden Erdoğan, CHP ile HDP ittifakından söz ediyor?

Çünkü Erdoğan sürekli seçmenin korkularına hitap ediyor!