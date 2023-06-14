HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Sonsuz bir para havuzu vardı' Ölülerin sosyal güvenlik numaralarıyla... "ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı" O ülke bu olayla çalkalanıyor

'Sonsuz bir para havuzu vardı' Ölülerin sosyal güvenlik numaralarıyla... "ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı" O ülke bu olayla çalkalanıyor

14.06.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de, salgın döneminde Kovid-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla paranın çalındığı, 123 milyar dolardan fazla paranın da israf edildiği bildirildi. Yetkililer, dolandırıcıların hapishanelerdeki mahkumların ve ölülerin sosyal güvenlik numaralarını kullanarak işsizlik yardımları aldığını açıkladı. Ülke gündemini çalkalayan olayla ilgili "Bu, benzeri görülmemiş miktarda bir dolandırıcılık." ifadeleri kullanıldı.

'Sonsuz bir para havuzu vardı' Ölülerin sosyal güvenlik numaralarıyla... "ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı" O ülke bu olayla çalkalanıyor

Associated Press’in (AP) haberinde, ABD hükümetinin Kovid-19 yardımı olarak toplam 4,2 trilyon dolar ayırdığı belirtildi.

Haberde, olay “ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı” olarak nitelendirilirken, bu miktardan 280 milyar dolardan fazlası çalındığı, 123 milyar dolardan fazlasının ise israf edildiği aktarıldı. Bunun da Kovid-19 için yapılan toplam yardımın yüzde 10’una denk geldiği belirtildi.

Müfettişler ve uzmanlar ise Kovid-19 salgınının başlarında, yardım için ayrılan fonun hızlı bir şekilde dağıtımını yapmaya çalışan hükümeti suçlayarak, yardımlara başvurularda kısıtlamaların çok az ve gözetimin yetersiz olduğunu dile getirerek, bunun da dolandırıcıların işlerini kolaylaştırdığını ileri sürdü.

ÖLÜLERİN SOSYAL GÜVENLİK NUMARALARINI KULLANMIŞLAR

Yetkililer, dolandırıcıların hapishanelerdeki mahkumların ve ölülerin sosyal güvenlik numaralarını kullanarak, işsizlik yardımları aldığını ve bunu ülke çapında birçok eyalette yaptıklarını belirtti.

ddd

"SONSUZ BİR PARA HAVUZU VARDI"

Washington Doğu Bölgesi Başsavcılığının Dolandırıcılık ve Beyaz Yaka Suçlar Birimi Şefi Dan Fruchter, "Burada herkesin erişebileceği sonsuz bir para havuzu vardı. İnsanlar, yasal olmasa da sosyal olarak kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünerek kendilerini kandırdı." ifadesini kullandı.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ MİKTARDA BİR DOLANDIRICILIK"

ABD Adalet Bakanlığının Kovid-19 Dolandırıcılıklarıyla Mücadele Birimi Yardımcı Direktörü Mike Galdo yardım fonunun çalınmasıyla ilgili, "Bu, benzeri görülmemiş miktarda bir dolandırıcılık." dedi.

Washington hükümetinin şimdiye kadar aralarında askerler, papazlar, diğer resmi görevliler ve suçluların da bulunduğu 2 bin 230’dan fazla kişiyi dolandırıcılıkla suçlayarak işlem yaptığı ve binlercesinin soruşturmasının ise devam ettiği ifade ediliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da sahte evrakla vize onayına soruşturma başlatıldıAlmanya'da sahte evrakla vize onayına soruşturma başlatıldı
Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı! Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!
Felaketi yaşadılar! Samsun'da akılalmaz 'sel' manzaralarıFelaketi yaşadılar! Samsun'da akılalmaz 'sel' manzaraları
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık abd

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

Stoltenberg'den İsveç açıklaması: Türkiye ile yapılan görüşmelerde...

Stoltenberg'den İsveç açıklaması: Türkiye ile yapılan görüşmelerde...

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.