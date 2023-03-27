Sonucuna inanamayacaksınız! Buzdolabına kağıt havlu koyarsanız ne olur?

Meyve ve sebzelerin kolayca bozulması büyük problemlere yol açıyor. Meyve ve sebzelerin haftalarca bozulmamasını sağlamak için etkili yöntemler bulunuyor. Uygulanan basit tüyolar ile sağlığınızı, bütçenizi ve yemeklerinizin lezzetini korumak mümkün olabiliyor. Uzmanlar buzdolabına koyacağınız bir parça kağıt havlunun oldukça etkili sonuçlar sağladığını belirtiyor.

Kağıt havluların sebzeleri taze tutmaya da yardımcı olabileceği ortaya çıktı . Buzdolabına konulan kağıt havlular sayesinde gevşek yapraklı sebzelere, çürümüş havuç, salatalıklara veda edebilirsiniz.

SEBZELERİ KOYMADAN ÖNCE KAĞIT HAVLUYU YERLEŞTİRİN

Tek yapmanız gereken, sebzeleri eklemeden önce dondurucu organizatör kutusuna temiz bir kağıt havlu yaymak. Buzdolabına her taze ürün koyduğunuzda kağıt havluları yenilemek çok önemlidir. Bu sayede sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Marul veya ıspanak gibi sarılı sebzeler de kağıt havluyu çantaya koyarsanız daha uzun süre taze ve gevrek kalacaktır.

İŞTE KAĞIT HAVLUNUN SEBZELERİN BOZULMASINI ÖNLEYEN SIRRI

Lahanadan kabağa kadar çoğu sebze zamanla su salar. Bu nem buzdolabında buharlaşamaz, ürünlerin nemden dolayı kahverengiye dönüştüğü saklama kutusunda sıkışıp kalır. Ancak buzdolabına bir kağıt havlu koyarsanız, nemi emer ve sebzelerin solmasını yavaşlatır.

Kağıt havluyu sık sık değiştirmeyi unutmamak çok önemlidir çünkü emilen ve toplanan nem ile ıslanırsa görevini yeterince yerine getiremez.

SEBZELERİN İYİCE KURUDUĞUNDAN EMİN OLUN

Hemen hemen istisnasız tüm sebze ve meyveler kuru ortamda tazeliğini korur . Buzdolabının içinde saklanan sebze ve meyveler için en uygun ortamı sağlaması için birkaç küçük dikkat ile çok şey yapabiliriz. Örneğin, ürünleri yıkandıktan sonra saklamak istiyorsanız, buzdolabına ıslak koymamaya, iyice kurumaya özen gösterin.

Soğutulmuş sebzeler veya meyveler artık suya ihtiyaç duymaz, çünkü bu sadece onların daha hızlı küflenmesini sağlar.

KİVİYİ ASLA ELMANIN YANINA KOYMAYIN

Buzdolabında saklanan yiyeceklerin garantisini olabildiğince uzun süre koruyabilmesi için, birbirinin arkadaşlığına çok iyi tahammül etmeyen sebze ve meyvelerin olduğunu ve bu nedenle çabuk küflenip kuruduklarını bilmek de önemlidir. Örneğin elma , etilen gazı yayarak ince kabuklu meyvelerin olgunlaşmasını hızlandırır, bu nedenle kivinin elmanın yanında bulundurulması önerilmez. Güçlü esansiyel yağlar içeren ananasın çevresinde, çilekler çabuk yumuşarken, patatesler çimlenmeyi engeller.

SOĞANI DİĞER SEBZELERDEN UZAK TUTUN

Domateslerin buzdolabında salatalıkların yanına konmasının bir faydası yoktur . Soğanı lahana, pırasa ve turptan mümkün olduğunca uzak tutmanız önerilir



