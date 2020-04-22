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  4. Sonunda bu da oldu! Çin'i koronavirüs yüzünden mahkemeye verdiler

Sonunda bu da oldu! Çin'i koronavirüs yüzünden mahkemeye verdiler

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 00:00 | Son Güncelleme

ABD'nin Missouri eyaleti, yeni tip koranavirüs (Kovid-10) salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti.

Sonunda bu da oldu! Çin'i koronavirüs yüzünden mahkemeye verdiler

Missouri Başsavcılığı, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni salgında ''bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği'' gerekçesiyle mahkemeye verdi.

"ÇİN HÜKÜMETİ BU EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULMALI"

Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını istiyor.

ABD SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKE

ABD, salgından en fazla etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alıyor.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 814 bin 587'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 43 bin 796 kişi öldü. (AA)

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