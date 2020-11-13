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  4. Sonunda bu da oldu: SoundBeamer 1.0 müziği beynin içinde çalıyor!

Sonunda bu da oldu: SoundBeamer 1.0 müziği beynin içinde çalıyor!

13.11.2020 16:31 | Son Güncelleme:
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Sonunda bu da oldu: SoundBeamer 1.0 müziği beynin içinde çalıyor!

İsrail merkez teknoloji şirketi Noveto Systems, SoundBeamer 1.0 adında bir cihaz geliştirdi. Geliştirilen yeni cihaz SoundBeamer 1.0 kulaklığa gerek kalmadan, herhangi bir bağlantı olmadan müziği insan beyninin içinde çalacak.

Kulaklık teknolojileri hakkında uzun bir süredir 'kulağa hoş gelen' bir gelişme duymuyorduk. İsrailli şirket Noveto Systems'in geliştirdiği SoundBeamer 1.0 ise gerçek anlamda kulağınıza hoş gelecek bir teknolojiye sahip. Zira firmanın aktardıklarına göre bu cihaz, bir kulaklığa, bağlantıya veya aklınıza gelebilecek herhangi bir bağlantıya gerek kalmadan müzik dinlemenizi sağlıyor. Aynı bir bilim kurgu filmindeymişsiniz gibi.

SOUNDBEAMER 1.0 MÜZİĞİ BEYNİN İÇİNDE ÇALIYOR

Noveto Systems'in geliştirdiği SoundBeamer 1.0, bir masaüstü cihaz. Görünüşüyle büyükçe bir kablosuz hoparlörden farksız olan cihaz, Sound beaming (ses saçma) teknolojisini kullanarak, kullanıcının kulağının konumunu belirliyor ve daha sonra ultrasonik dalgaları kullanan 3D algılama modülüyle ses göndermeye başlıyor. Böylece insanlar, hiç kimseyi rahatsız etmeden istedikleri sesleri dinleyebiliyor. Hem de beyninin içinden. Üstelik dinleyici hareket etse dahi cihaz kullanıcıyı takip ediyor ve kullanıcı da kulaklık takmadığı için çevredeki sesleri duyabiliyor.

SoundBeamer 1.0-1

DAHA KÜÇÜK VE SEKSİ VERSİYONU YOLDA

SoundBeamer 1.0 ile bu teknolojiyi kullanan ilk tüketiciye yönelik markalı ürünü piyasaya sürecek olan Noveto, bu ürünün 'daha küçük ve seksi' versiyonunun da duyurmayı planlıyor. Bunun için ise 2021 yılının Noel'i işaret ediliyor. Associated Press'in (AP) haberine göre, SoundBeamer 1.0 ürün müdürü Ayana Wallwater ise yeni teknoloji hakkında çok daha fazlasını söylüyor.

'BEYİN, BİLMEDİĞİ ŞEYİ ANLAMAZ'

Wallwater, birçok insanın 'Vay canına, buna inanamıyorum' dediğini belirterek, ''İnanmıyorsun çünkü hoparlör gibi gözüküyor. Ancak başka kimse duyamaz'' diyor. Ayrıca ürün müdürü, ürünün kafanızın içinde ne isterseniz onu çaldığını belirtiyor. Şirketin CEO'su Christophe Ramstein ise yeni teknoloji için ise uygun kelimeyi bulamadığının altını çiziyor fakat şunu eklemeden geçemiyor; ''Beyin, bilmediği şeyi anlamaz''

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