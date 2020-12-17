HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sonunda bu da oldu: Yapay zeka yardımcı pilotluk yaptı!

Sonunda bu da oldu: Yapay zeka yardımcı pilotluk yaptı!

17.12.2020 10:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sonunda bu da oldu: Yapay zeka yardımcı pilotluk yaptı!

Yapay zeka bu kez yardımcı pilot olarak karşımıza çıktı. ABD Hava Kuvvetleri, çağrı adı "ARTUµ" (R-2) olan bir yapay zeka algoritmasının U-2 Dragonlady keşif uçağında yardımcı pilotluk yaptığını bildirdi. Bu ABD ordusu için bir ilk.

Yapay zeka birçok alanda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu alanlardan biri bazılarını oldukça korkutuyor. Evet, askeri alandan bahsediyoruz. Zira bazı insanlar, yapay zekanın savunma alanında kullanılmasının tehlikeli sonuçları olabileceğini iddia ediyor. İddialar bir kenara, yapay zeka askeri alandaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor bile. Daha önce it dalaşı simülasyonunda profesyonel bir pilotu yenen yapay zeka, şimdi ise gerçek bir pilot koltuğuna oturdu.

YAPAY ZEKA KEŞİF UÇAĞINA YARDIMCI PİLOT OLDU

ABD Hava Kuvvetleri, çağrı adı "ARTUµ" (R-2) olan bir yapay zeka algoritmasını Kaliforniya'daki Beale Hava Üssü'ndeki U-2 Dragonlady keşif uçağında kullandı. Yapay zeka keşif uçağında, yardımcı pilotluk yaptı. Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada yapay zekanın uçuş sırasında yaptığı görevlerden de bahsetti.

yapay zeka

YAPAY ZEKA ALGORİTMASI PLATFORMLARINI TESPİT ETTİ

U-2 Federal Laboratuvarı tarafından geliştirilen "ARTUµ" yapay zeka algoritması, uçuş sırasında pilot ile birlikte bir füze saldırısı simülasyonunda keşif görevi yaptı. "ARTUµ" yapay zeka algoritmasının sorumlulukları ise sensör uygulama ve taktiksel navigasyondu. Pilot etraftaki düşman uçaklarını gözlerken, yapay zekanın görevi düşmanın fırlatma platformlarını tespit etmekti.

Biyolojinin en büyük gizemlerinden biri yapay zeka ile çözüldüBiyolojinin en büyük gizemlerinden biri yapay zeka ile çözüldü

Açıklamada pilot ve yapay zeka algoritmasının başarılı bir şekilde sensör paylaşımı yaptığına, görevin hedeflerini yerine getirmek için ikilinin ortak çalıştığına değinildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Apple M1 Office uygulamalarına performans dopingi Apple M1 Office uygulamalarına performans dopingi
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyorMilyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

ABD'de 10 eyalet, internet reklamlarında 'tekelcilik' suçlamasıyla Google'a dava açtı

Başsavcılar imza attı, sürpriz dava açıldı!

Kota dostu deneyim: Instagram Lite için testler başladı!

Instagram'da 'kota dostu' dönem başladı!

Apple M1 Office uygulamalarına performans dopingi

Apple M1 Office uygulamalarına performans dopingi

Xiaomi Mi 10i performans testinde ortaya çıktı

Yeni Xiaomi telefonu testte göründü!

Facebook gizlilik konusunda hangi verileri topluyor?

Facebook gizlilik konusunda hangi verileri topluyor?

Xiaomi Mi Band 5 güncelleme almaya başladı

Xiaomi Mi Band 5 güncelleme almaya başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.