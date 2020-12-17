Sonunda bu da oldu: Yapay zeka yardımcı pilotluk yaptı!

Yapay zeka birçok alanda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu alanlardan biri bazılarını oldukça korkutuyor. Evet, askeri alandan bahsediyoruz. Zira bazı insanlar, yapay zekanın savunma alanında kullanılmasının tehlikeli sonuçları olabileceğini iddia ediyor. İddialar bir kenara, yapay zeka askeri alandaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor bile. Daha önce it dalaşı simülasyonunda profesyonel bir pilotu yenen yapay zeka, şimdi ise gerçek bir pilot koltuğuna oturdu.

YAPAY ZEKA KEŞİF UÇAĞINA YARDIMCI PİLOT OLDU

ABD Hava Kuvvetleri, çağrı adı "ARTUµ" (R-2) olan bir yapay zeka algoritmasını Kaliforniya'daki Beale Hava Üssü'ndeki U-2 Dragonlady keşif uçağında kullandı. Yapay zeka keşif uçağında, yardımcı pilotluk yaptı. Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada yapay zekanın uçuş sırasında yaptığı görevlerden de bahsetti.

YAPAY ZEKA ALGORİTMASI PLATFORMLARINI TESPİT ETTİ

U-2 Federal Laboratuvarı tarafından geliştirilen "ARTUµ" yapay zeka algoritması, uçuş sırasında pilot ile birlikte bir füze saldırısı simülasyonunda keşif görevi yaptı. "ARTUµ" yapay zeka algoritmasının sorumlulukları ise sensör uygulama ve taktiksel navigasyondu. Pilot etraftaki düşman uçaklarını gözlerken, yapay zekanın görevi düşmanın fırlatma platformlarını tespit etmekti.

Açıklamada pilot ve yapay zeka algoritmasının başarılı bir şekilde sensör paylaşımı yaptığına, görevin hedeflerini yerine getirmek için ikilinin ortak çalıştığına değinildi.

