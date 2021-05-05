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Sony Hindistan için seferber oldu

05.05.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’den sonra dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Hindistan için Sony seferber oldu. İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar.

Sony Hindistan için seferber oldu

Geçtiğimiz yıl Çin’in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Salgının Çin dışında ilk olarak görüldüğü ülkelerden birisi de Hindistan olmuştu.

Çin’den sonra en kalabalık nüfusa sahip 2. ülke konumunda yer alan Hindistan, çevre kirliliğiyle meşhur bir ülke. Dolayısıyla salgının bu ülkede büyük hasarlar vermesinden korkuluyordu ki korkulan oldu.

Şu anda Hindistan’da günlük vaka sayıları 300.000’in üzerine çıkıyor. Binlerce insan hayatını kaybederken, insanlar virüs sebebiyle ölen yakınlarını defnetmek ya da yakmak için günlerce sıra beklemek zorunda kalıyorlar.

SONY'DEN HİNDİSTAN'A YARDIM ELİ

Hindistan’ın bu zor gününde Sony kesenin ağzını açtı ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere ülkeye 1 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı.

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Muhtemelen Sony’nin bu hamlesi ülkede faaliyet gösteren diğer teknoloji şirketlerine de örnek olacaktır. Şu anda Hindistan, pek çok teknoloji şirketi için en önemli pazarlardan birisi konumunda. Özellikle de Çinli akıllı telefon üreticileri Hindistan’da fazlasıyla aktif konumdalar. Bakalım bu aktiflik yardım faaliyetlerinde de ön plana çıkacak mı? Bunu zaman gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sony Hindistan
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