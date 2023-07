Sony ile Microsoft arasında Call of Duty anlaşması!

PlayStation'da Call of Duty için verilen kıyasıya mücadele, Sony'nin Microsoft ile anlaşma imzalamasıyla sona erdi. Sony ve Microsoft, Call of Duty serisi için sonunda anlaştı.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games.