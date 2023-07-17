Sony ile Microsoft arasında Call of Duty anlaşması!

PlayStation'da Call of Duty için verilen kıyasıya mücadele, Sony'nin Microsoft ile anlaşma imzalamasıyla sona erdi. Sony ve Microsoft, Call of Duty serisi için sonunda anlaştı.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023

SONY VE MICROSOFT ANLAŞTI, TARTIŞMALAR SONA ERDİ!

Böylece, Microsoft'un Ocak 2022'de Activision Blizzard'ı satın alma teklifini duyurmasının ardından geçtiğimiz yıl boyunca hem özel hem de kamuoyu önünde süren tartışmalar sona ermiş oldu.

SONY-MICROSOFT ANLAŞMASI 10 YILLIK MI?

Microsoft'un ilk duyurusunda anlaşmanın geçerlilik süresinden bahsedilmedi.

Ancak The Verge, Xbox'ın küresel iletişim başkanı Kari Perez'in kendilerine 10 yıllık taahhüdü doğruladığını söyledi.

The Verge'e göre Perez daha sonra anlaşmanın sadece Call of Duty için olduğunu doğruladı.

Bu da anlaşmayı Microsoft ve Nintendo arasındaki 10 yıllık anlaşmaya benzetiyor.

