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Sony ile Microsoft arasında Call of Duty anlaşması!

17.07.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony, Activision Blizzard'ın satın alınmasının ardından Call of Duty serisinin PlayStation'da kalması için Microsoft ile bir anlaşma üzerinde uzlaştı. Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, Sony ve Microsoft'un Call of Duty'yi PlayStation'da tutmak için "bağlayıcı bir anlaşma" üzerinde anlaştıklarını söyledi. Anlaşmanın 10 yıllık olduğu düşünülüyor.

Sony ile Microsoft arasında Call of Duty anlaşması!

PlayStation'da Call of Duty için verilen kıyasıya mücadele, Sony'nin Microsoft ile anlaşma imzalamasıyla sona erdi. Sony ve Microsoft, Call of Duty serisi için sonunda anlaştı.

SONY VE MICROSOFT ANLAŞTI, TARTIŞMALAR SONA ERDİ!

Böylece, Microsoft'un Ocak 2022'de Activision Blizzard'ı satın alma teklifini duyurmasının ardından geçtiğimiz yıl boyunca hem özel hem de kamuoyu önünde süren tartışmalar sona ermiş oldu.

SONY-MICROSOFT ANLAŞMASI 10 YILLIK MI?

Microsoft'un ilk duyurusunda anlaşmanın geçerlilik süresinden bahsedilmedi.

Ancak The Verge, Xbox'ın küresel iletişim başkanı Kari Perez'in kendilerine 10 yıllık taahhüdü doğruladığını söyledi.

The Verge'e göre Perez daha sonra anlaşmanın sadece Call of Duty için olduğunu doğruladı.

Bu da anlaşmayı Microsoft ve Nintendo arasındaki 10 yıllık anlaşmaya benzetiyor.

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Microsoft Sony PlayStation Xbox call of duty

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