Sony müjdeyi verdi: The Last of Us Part II'nin çıkış tarihini açıkladı! Bir de sürpriz var

The Last of Us Part II PlayStation oyuncularınının uzun zamandır beklediği bir oyundu. Oyuna kavuşmayı bekleyen birçok oyuncu, ilk darbeyi oyunun ilk erteleme kararı ile yedi. Ancak oyun sektörünü az çok takip edenler bilirler ki ilk ertelemenin günahı olmaz. Bu yüzden oyuncular tekrar oyunun yeni çıkış tarihini beklemeye başladı. Nitekim oyun bir kez daha ertelendi. Oyuncuların sabrı artık zorlanmaya başlamışken, dün Sony sahneye çıktı ve tüm bu olanlara el koydu.

SONY THE LAST OF US PART II'NİN ÇIKIŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

Sony Interactive Entertainment Worldwide Studio Yöneticisi Herlman Hulst, PlayStation Blog'da yeni bir yazı kaleme aldı. Hulst, yazısında Naughty Dog yapımı The Last of Us Part II'ye değindi. Hulst oyuna değinmekle kalmadı, oyunun çıkış tarihini de açıkladı. O yazıya göre The Last of Us Part II 19 Haziran 2020 tarihinde satışa sunulacak. Fakat Sony'nin çıkış tarihini açıkladığı tek oyun The Last of Us Part II değil.

GHOST OF TSUSHİMA SÜRPRİZİ

Sony daha önce haziran ayında çıkacağı söylenen Ghost of Tsushima'nın çıkış tarihini de paylaştı. Blog yazısına göre Ghost of Tsushima, önceki açıklamalarla paralel olarak 1 ay ötelendi ve yeni çıkış tarihi 17 Temmuz 2020 olarak belirlendi. Sony'nin neden oyunu 1 ay ötelediğine dair henüz bir bilgi yok ancak tahminler var.