HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sony müjdeyi verdi: The Last of Us Part II'nin çıkış tarihini açıkladı! Bir de sürpriz var

Sony müjdeyi verdi: The Last of Us Part II'nin çıkış tarihini açıkladı! Bir de sürpriz var

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 10:03 | Son Güncelleme

Birkaç kez ertelenen The Last of Us Part II için Sony devreye girdi. Sony, PlayStation 4 kullanıcılarının 'n'olur çıksın artık' diyerek beklediği The Last of Us Part II'nin çıkış tarihini duyurdu. Sony ayrıca sürpriz bir oyunun daha çıkış tarihini açıkladı.

Sony müjdeyi verdi: The Last of Us Part II'nin çıkış tarihini açıkladı! Bir de sürpriz var

The Last of Us Part II PlayStation oyuncularınının uzun zamandır beklediği bir oyundu. Oyuna kavuşmayı bekleyen birçok oyuncu, ilk darbeyi oyunun ilk erteleme kararı ile yedi. Ancak oyun sektörünü az çok takip edenler bilirler ki ilk ertelemenin günahı olmaz. Bu yüzden oyuncular tekrar oyunun yeni çıkış tarihini beklemeye başladı. Nitekim oyun bir kez daha ertelendi. Oyuncuların sabrı artık zorlanmaya başlamışken, dün Sony sahneye çıktı ve tüm bu olanlara el koydu.

SONY THE LAST OF US PART II'NİN ÇIKIŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

Sony Interactive Entertainment Worldwide Studio Yöneticisi Herlman Hulst, PlayStation Blog'da yeni bir yazı kaleme aldı. Hulst, yazısında Naughty Dog yapımı The Last of Us Part II'ye değindi. Hulst oyuna değinmekle kalmadı, oyunun çıkış tarihini de açıkladı. O yazıya göre The Last of Us Part II 19 Haziran 2020 tarihinde satışa sunulacak. Fakat Sony'nin çıkış tarihini açıkladığı tek oyun The Last of Us Part II değil.

GHOST OF TSUSHİMA SÜRPRİZİ

Sony daha önce haziran ayında çıkacağı söylenen Ghost of Tsushima'nın çıkış tarihini de paylaştı. Blog yazısına göre Ghost of Tsushima, önceki açıklamalarla paralel olarak 1 ay ötelendi ve yeni çıkış tarihi 17 Temmuz 2020 olarak belirlendi. Sony'nin neden oyunu 1 ay ötelediğine dair henüz bir bilgi yok ancak tahminler var.

ghost of tsushima

SONY'DEN İKİ OYUN BİRDEN

Tahminlere göre Sony PS4 oyuncuları için iki oyunu peş peşe satışa sunarak ertelemelerle geçen süreyi telafi etmek istiyor. Böylece oyuncular yaşanan kötü günleri, sabırsızlıkla beklenen o günleri unutarak iki oyunu da aynı anda oynayabilecekler, kazanan yine Sony ve oyuncular olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Torchlight 3 İçin Yeni Bir Fragman YayımlandıTorchlight 3 İçin Yeni Bir Fragman Yayımlandı
İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sony The Last of Us Part II The Last of Us 2 Ghost of Tsushima PlayStation playstation 4 oyun yeni oyun PS4 Naughty Dog

En Çok Okunan Haberler

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi telefonlar!

İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi telefonlar!

WhatsApp'ın koronavirüs önlemi işe yaradı!

WhatsApp'ın koronavirüs önlemi işe yaradı!

Magic: Legends Realm Sistemi Nasıl Olacak?

Magic: Legends Realm Sistemi Nasıl Olacak?

Torchlight 3 İçin Yeni Bir Fragman Yayımlandı

Torchlight 3 İçin Yeni Bir Fragman Yayımlandı

Android görüşme kaydı için çok istek var

Android görüşme kaydı için çok istek var

Amazon satıcı verilerini çalıyor mu?

Amazon satıcı verilerini çalıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.