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Sony PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihini açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2020 09:28 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation 5 etkinliğini George Floyd'un öldürülmesi ile başlayan ABD olayları nedeniyle iptal etmişti. Şirket şimdi ise PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihini açıkladı. Yapılan duyuruya göre PS5 ile tanışmak için fazla beklememize gerek yok.

Sony PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihini açıkladı!

PlayStation 5 ile tanışmak için uzun bir zamandır bekliyoruz. Sony ise ısrarla PlayStation 5'i bu süre boyunca bizlere göstermedi, onu hiçbir sızıntıya mahal vermeden tanıtım etkinliğine kadar saklamayı başardı. Sony, PlayStation 5'i geride bıraktığımız 4 Haziran gecesi tanıtmayı, herkese yeni konsoluyla gövde gösterisi yapmayı planlıyordu. Fakat ABD'nin Minneapolis şehrinden gelen bir acı haber Sony'e geri adım attırdı.

SONY TEKRAR DUYURDU

Siyahi vatandaş George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesi ve hemen ardından başlayan protestolar sonrası Sony bir açıklama yaparak, PlayStation 5 etkinliğini ertelediğini duyurdu. Tüm bu yaşananlardan sonra Sony dün gece saatlerinde tekrar sahneye çıktı ve merakla beklenen PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihini bizlerle paylaştı.

İŞTE PLAYSTATİON 5'İN TANITIM TARİHİ!

Sony PlayStation sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre PlayStation 5 etkinliği 11 Haziran Perşembe günü düzenlenecek. Etkinlik TSİ 23:00'da başlayacak.

PS5'in tüm yeteneklerini göreceğimiz bu etkinliğin, uzun bir etkinlik olması muhtemel. Zira Sony'nin sadece oyun konsolun tasarımına dair detayları değil, onun oyun performansına dair bazı bilgileri de paylaşması bekleniyor.

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