Sony PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihini açıkladı!

PlayStation 5 ile tanışmak için uzun bir zamandır bekliyoruz. Sony ise ısrarla PlayStation 5'i bu süre boyunca bizlere göstermedi, onu hiçbir sızıntıya mahal vermeden tanıtım etkinliğine kadar saklamayı başardı. Sony, PlayStation 5'i geride bıraktığımız 4 Haziran gecesi tanıtmayı, herkese yeni konsoluyla gövde gösterisi yapmayı planlıyordu. Fakat ABD'nin Minneapolis şehrinden gelen bir acı haber Sony'e geri adım attırdı.

SONY TEKRAR DUYURDU

Siyahi vatandaş George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesi ve hemen ardından başlayan protestolar sonrası Sony bir açıklama yaparak, PlayStation 5 etkinliğini ertelediğini duyurdu. Tüm bu yaşananlardan sonra Sony dün gece saatlerinde tekrar sahneye çıktı ve merakla beklenen PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihini bizlerle paylaştı.

İŞTE PLAYSTATİON 5'İN TANITIM TARİHİ!

Sony PlayStation sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre PlayStation 5 etkinliği 11 Haziran Perşembe günü düzenlenecek. Etkinlik TSİ 23:00'da başlayacak.

11 Haziran Perşembe günü TSİ 23.00’te, PlayStation 5 ile oyunun geleceğine bakacağımız etkinlikte bize katıl! https://t.co/fqq69fvCQl#PS5 pic.twitter.com/ZSjE5okNEJ — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) June 8, 2020

PS5'in tüm yeteneklerini göreceğimiz bu etkinliğin, uzun bir etkinlik olması muhtemel. Zira Sony'nin sadece oyun konsolun tasarımına dair detayları değil, onun oyun performansına dair bazı bilgileri de paylaşması bekleniyor.

