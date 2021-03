Sony PlayStation için ücretsiz oyunlar vereceğini duyurdu!

Play at Home (Evde oyna) etkinliğinin çıkış kaynağı koronavirüs salgını oldu. Sony geçtiğimiz ay ise PlayStation topluluğuna önümüzdeki birkaç ayı biraz daha eğlenceli hale getirmek maksadıyla ücretsiz oyunlar ve teklifler sunmayı amaçlayan yeni Play at Home programını açıkladı. Sony şimdi ise 25 Mart'ta başlayacak yeni Play at Home etkinliğinde ücretsiz olarak dağıtılacak oyunları duyurdu.

İŞTE PLAY AT HOME ÜCRETSİZ OYUNLARI

Sony'nin resmi blog sitesinden yapılan duyuruya göre, 25 Mart tarihinden itibaren 10 yapım ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu yapımlardan 9'u, 25 Mart-22 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek. Bu oyunlar ise şöyle:

ABZU (PS4)

Enter the Gungeon (PS4)

Rez Infinite (PS4)

Subnautica (PS4)

The Witness

Astro Bot Rescue (PlayStation VR)

Moss (PlayStation VR)

Thumper (PlayStation VR)

Paper Beast (PlayStation VR)

SONY'DEN HORİZON ZERO DAWN SÜRPRİZİ

Ancak bu baharda daha sonra gelecek bir oyun daha var. Play at Home etkinliği kapsamında, pek çok oyuncunun ilgisini çeken Horizon Zero Dawn Complete Edition da ücretsiz olarak oyuncularla buluşacak. Oyun 19 Nisan-14 Mayıs arası ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.