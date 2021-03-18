HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Sony PlayStation için ücretsiz oyunlar vereceğini duyurdu!

Sony PlayStation için ücretsiz oyunlar vereceğini duyurdu!

18.03.2021 11:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sony PlayStation için ücretsiz oyunlar vereceğini duyurdu!

Sony Play at Home etkinliği için ücretsiz oyunlar verecek. 25 Mart'tan itibaren toplam 10 PlayStation oyunu ücretsiz olarak oyuncularla buluşacak. Play at Home ücretsiz oyunları arasında ABZU ve Horizon Zero Dawn gibi yapımlar da var.

Play at Home (Evde oyna) etkinliğinin çıkış kaynağı koronavirüs salgını oldu. Sony geçtiğimiz ay ise PlayStation topluluğuna önümüzdeki birkaç ayı biraz daha eğlenceli hale getirmek maksadıyla ücretsiz oyunlar ve teklifler sunmayı amaçlayan yeni Play at Home programını açıkladı. Sony şimdi ise 25 Mart'ta başlayacak yeni Play at Home etkinliğinde ücretsiz olarak dağıtılacak oyunları duyurdu.

İŞTE PLAY AT HOME ÜCRETSİZ OYUNLARI

Sony'nin resmi blog sitesinden yapılan duyuruya göre, 25 Mart tarihinden itibaren 10 yapım ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu yapımlardan 9'u, 25 Mart-22 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek. Bu oyunlar ise şöyle:

  • ABZU (PS4)
  • Enter the Gungeon (PS4)
  • Rez Infinite (PS4)
  • Subnautica (PS4)
  • The Witness
  • Astro Bot Rescue (PlayStation VR)
  • Moss (PlayStation VR)
  • Thumper (PlayStation VR)
  • Paper Beast (PlayStation VR)

Play at Home ücretsiz oyunları

Sony PlayStation 5 muz ile kontrol edilebilir!Sony PlayStation 5 muz ile kontrol edilebilir!

SONY'DEN HORİZON ZERO DAWN SÜRPRİZİ

Ancak bu baharda daha sonra gelecek bir oyun daha var. Play at Home etkinliği kapsamında, pek çok oyuncunun ilgisini çeken Horizon Zero Dawn Complete Edition da ücretsiz olarak oyuncularla buluşacak. Oyun 19 Nisan-14 Mayıs arası ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

ABD'den HDP ve Ömer Gergerlioğlu açıklaması

ABD'den HDP ve Ömer Gergerlioğlu açıklaması

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Salihli'deki korkunç olayda yeni gelişme

Salihli'deki korkunç olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Pqueen ile Mansur Yavaş'ın Twitch yayını rekor kırdı

Sosyal medyayı sallayan yayın! Türkiye rekoru kırdı

GeForce Now Türkiye'de kullanıma sunuldu! GeForce Now by Game+'ın fiyatı ne kadar?

Türkiye'de yeni dönem başladı! İşte fiyatlar

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

PlayStation 5 için şaşırtan rapor: En hızlısı oldu!

PlayStation 5 için şaşırtan rapor: En hızlısı oldu!

Epic Games'in ücretsiz yapacağı bir sonraki oyun belli oldu!

Haftaya ücretsiz olacak

Ortaya çıkan Crysis battle royale videosu kısa sürede silindi!

Bir döneme damga vurmuştu! Gizemli videosu kısa sürede silindi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.