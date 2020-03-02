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Sony PlayStation Plus fiyatlarına zam yaptı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:19 | Son Güncelleme

Sony Türkiye'deki PlayStation Plus aboneliklerine zam yaptı. PlayStation 4, PlayStation 3 ve PlayStation Vita kullanıcıları PlayStation Plus abonelikleri için daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak. İşte Sony tarafından güncellenen PlayStation Plus fiyatları...

Sony PlayStation Plus fiyatlarına zam yaptı!

Sony PlayStation oyuncuları PlayStation Plus aboneliği sayesinde çevrim içi oyun oynama, aylık plus oyunları, oyunlara erken erişim gibi türlü türlü avantaja sahip oluyor. Sony PlayStation kullanıcılarının oldukça memnun olduklarını bu servis artık ülkemizde daha pahalı. Zira, Sony PlayStation Plus aboneliklerine zam yaptı.

İŞTE SONY PLAYSTATİON PLUS'IN YENİ FİYATLARI

Sony Türkiye, PlayStation Plus abonelerine zam yapacağını duyuran bir e-posta gönderdi. Gönderilen e-postaya göre PlayStation Plus'ın 1 aylık planının ücreti 39,99 TL, 3 aylık planının ücreti 99,99 TL ve 12 aylık planının ücreti ise 239,99 TL oldu. Fakat PlayStation Plus aboneliği almayı düşünüyorsanız zamlı fiyatlardan etkilenmeme şansınız var.

PlayStation Plus

SON TARİH 1 MAYIS

Sony Türkiye'den gönderilen mail'e göre zamlı fiyatlar 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren devreye girecek. Yani 1 Mayıs öncesi abonelik satın alırsanız, zamdan etkilenmeden PlayStation Plus'ın avantajlarından yararlanmaya devam edebileceksiniz.

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