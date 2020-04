Sony PS Plus Mayıs 2020 ücretsiz oyunlarını açıkladı

PlayStation Plus, diğer birçok oyun mağazasının yaptığı gibi her ay kullanıcılarına birkaç oyunu ücretsiz olarak sunarak onların koronavirüs karantinasındaki zamanlarını eğlenceli ve keyifli bir şekilde geçirmesine vesile oluyor. PlayStation Plus'ın gelenekselleşen bu hizmeti, yarın ilk gününe uyanacağımız Mayıs ayında da geçerli olacak. Zira, PS Plus Mayıs 2020 oyunları açıklandı.

PS PLUS MAYIS 2020 ÜCRETSİZ OYUNLARI BELLİ OLDU

Sony Avrupa, PlayStation Plus'ta mayıs ayı boyunca indirilebilecek oyunları sonunda paylaştı. Sony'nin açıklamasına göre bu ay iki güzel oyun PlayStation Plus abonelerine sunulacak. Bu yapımlardan ilki bir şehir kurma simülasyonu olan, metrolar ve yollar inşa edebileceğiniz Cities: Skylines olacak. Diğer bir yapım ise oldukça dikkat çekici. Çünkü o, 'her şeyi bırakıp kendimi doğal hayata veresim var' diyenleri mutlu edecek bir yapım.

KENDİ TARLALARINIZI ÜCRETSİZ SÜRME FIRSATI

PlayStation Plus Mayıs 2020 ücretsiz oyunlarının ikincisi ve sonuncusu Farming Simulator 19 olacak. Farming Simulator 19 ile birlikte kendi tarlalarınızı sürebilecek, hasatınızı kontrol edebilecek ve onları toplayabileceksiniz.

Her iki oyun 5 Mayıs gününden itibaren PlayStation Plus üzerinden indirilebilecek. Sizlere şimdiden iyi oyunlar dileriz!