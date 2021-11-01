Sony, TSMC ile ortaklık kurmayı planladığını doğruladı 

Bu konferansta, şirketin Finans Direktörü, “Yarı iletkenlerin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesi, çip krizinin ortasında çok önemli bir konu ve (TSMC’nin tesisi) bir çözüm olabilir” dedi. Şu an itibariyle Sony, görüntü sensörlerinin temel bileşenleri olan mantık yongalarının çoğunun üretimini dış kaynaktan sağlıyor.

Ayrıca şirket, uygulamalarını birden fazla farklı ürün yelpazesinde genişletmek için daha fazla müşteri çekmek ve sensörlerinin kalitesini iyileştirmek için çabalarını artırıyor. Totoki, markanın ortaklık için TSMC ve Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile görüşmelerde bulunacağını da sözlerine ekledi.

İKİ DEV ŞİRKET BİR ARAYA GELECEK

Bu iş birliği, Sony’nin Japon çip operasyonlarındaki uzmanlığını AMD, Nvidia, MediaTek, Qualcomm ve diğerleri gibi devler için çip üreten TSMC ile bir araya getirecek.

CFO, bu çip fabrikasının yatırımı hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçınırken, “Dünyanın en gelişmiş yarı iletken üretim teknolojisine sahip TSMC ile ortaklığımızı daha da güçlendirmek ve derinleştirmek bizim için çok anlamlı olacak” dedi. Farkında olmayanlar için, TSMC ilk gelişmiş çip üretim tesisini kendi ülkesi Tayvan dışında açmayı planlıyor ve Japonya’da (özellikle batı Japonya’nın Kumamoto vilayetinde) bir tesis inşa edecek. İnşaat önümüzdeki yıl başlayacak ve üretimlerin 2024’te başlaması bekleniyor.

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