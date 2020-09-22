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Sony’ye göre Xbox Series S başarılı olamayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Sony Microsoft’un ucuz fiyatlı yeni nesil konsolu Xbox Series S hakkında konuştu. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Sony’ye göre Xbox Series S başarılı olamayacak

Yeni nesil konsollar için geri sayım devam ediyor. Hem Microsoft, hem de Sony yeni nesil konsollarını bu yılın sonlarına doğru satışa sunacaklar. Dolayısıyla artık yeni nesil konsolların raflardaki yerlerini almasına sayılı günler kaldı diyebiliriz.

Yeni nesilde hem Microsoft, hem de Sony iki farklı konsolla oyunseverlerin karşısına çıkacak. Microsoft Series X ve S ismini verdiği konsolları satışa sumayı planlarken, Sony ise normal ve all digital sürüm PS5 modellerini oyunseverlerin beğenisine sunacak.

Peki iki firmanın konsolları arasında ne fark var? Sony’nin konsolları arasında güç farkı yokken, Microsoft’un konsolları arasında ise bariz bir güç farkı bulunuyor.

SONY DE AYNI ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Sony’nin başındaki isim olan Jim Ryan bu konu hakkında kısa bir açıklamada bulundu. Ryan aynı şeyi kendilerinin de düşündüğünü fakat ortaya çıkacak problemleri göze alarak vazgeçtiklerini belirtti.

Ayrıca Ryan’a göre bu tarz konsolların geçmişte başarısız olduğuna dair de pek çok işaret var. Sony’nin konsolları arasında 100 dolar fiyat farkı bulunurken, Microsoft’un konsolları arasında ise 200 dolarlık bir fark bulunuyor.

Muhtemelen yeni nesilde de Sony daha hızlı bir başlangıç yapacaktır. Keza konsolun ön sipariş rakamları da bunu işaret ediyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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