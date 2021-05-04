HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sopa ve bıçaklarla kavgaya tutuştular! Polis kısıtlama ihlalini affetmedi

Sopa ve bıçaklarla kavgaya tutuştular! Polis kısıtlama ihlalini affetmedi

04.05.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'dasite bahçesinde kavgaya tutuşan iki ailenin anlaşmazlıkları hastanenin acil servisine kadar devam etti. Tartışmaları kısa sürede kavgaya dönüşen taraflara kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı. 3 kişinin gözaltına alınarak ifadelerinin alındığı olayla ilgili görüntüler kameralara yansıdı.

Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 1 Mayıs günü bir sitenin bahçesinde N.P. ve B.S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirine hakaret ettiği tartışma bir anda büyüdü. N.P.'nin babası İ.P. ve annesi E.P. ile B.S.Ç.'nin yaşı küçük olan oğlu E.E.Ç. de gelerek tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra ise B.S.Ç.'nin eşi V.Ç. ile akrabası C.O. da olaya karıştı. Taraflar birbirlerine ele geçirdikleri sert cisimlerle vurmaya kalkışıp, hakaret ederken, içlerinden biri eline aldığı büyük bıçakla bağırmaya başladı. Bu kişiyi bir kadın zapt etmeye çalıştı. Tartışmayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları ayırdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Birbirinden şikayetçi olan taraflar sağlık kontrolleri için Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde muayene için bekleyen B.S.Ç., eşi V.Ç. ve çocukları E.E.Ç.; tartıştıkları İ.P.'nin oğulları İ.P. ile M.P. tarafından darbedildi. Olayların ardından İ.P. ve M.P. ile C.O. gözaltına alındı. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

933a6ae1aa11b14b81e6977f809d8573

3 BİN 150 TL'LİK CEZA!

Kavganın yaşandığı gün tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunması dolayısıyla olaya karışanların tamamına İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 150'şer TL ceza uygulandığı öğrenildi.

75895c45943be4084e46831d4f25a3be

OLAY ANI KAMERADA

Site bahçesindeki tartışma anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadın erkek birden fazla kişinin birbirine girdiği görüntülerde bir kişinin eline geçirdiği sopayla bir kadına vurmaya çalıştığı, bir erkeğin ise elindeki büyük bıçakla çevreye bağırıp, hakaretler ettiği anlar yer aldı.

b9efacea857fb8fa61ac4193a6affc16

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!Erkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!
MSB paylaştı! Hedef vurulduMSB paylaştı! Hedef vuruldu
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu hakkında soruşturma! İlk açıklama geldi

İmamoğlu hakkında soruşturma! İlk açıklama geldi

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Dünyaca ünlü isim Burcu Biricik’i öve öve bitiremedi

Dünyaca ünlü isim Burcu Biricik’i öve öve bitiremedi

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.