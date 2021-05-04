Sopa ve bıçaklarla kavgaya tutuştular! Polis kısıtlama ihlalini affetmedi

Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 1 Mayıs günü bir sitenin bahçesinde N.P. ve B.S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirine hakaret ettiği tartışma bir anda büyüdü. N.P.'nin babası İ.P. ve annesi E.P. ile B.S.Ç.'nin yaşı küçük olan oğlu E.E.Ç. de gelerek tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra ise B.S.Ç.'nin eşi V.Ç. ile akrabası C.O. da olaya karıştı. Taraflar birbirlerine ele geçirdikleri sert cisimlerle vurmaya kalkışıp, hakaret ederken, içlerinden biri eline aldığı büyük bıçakla bağırmaya başladı. Bu kişiyi bir kadın zapt etmeye çalıştı. Tartışmayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları ayırdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Birbirinden şikayetçi olan taraflar sağlık kontrolleri için Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde muayene için bekleyen B.S.Ç., eşi V.Ç. ve çocukları E.E.Ç.; tartıştıkları İ.P.'nin oğulları İ.P. ile M.P. tarafından darbedildi. Olayların ardından İ.P. ve M.P. ile C.O. gözaltına alındı. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.